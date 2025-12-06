媒體提問AIT餐敘、美新版國安戰略提台灣 賴清德微笑：謝謝

是出來救火還是澆油？立委賴瑞隆有意角逐高雄市長大位，近日卻爆出兒子在學校徒手毆打同學，還將被害者堵在廁所12分鐘，恐嚇「出來就打死你、甩你耳光！」，受害人數增至3人。如今再傳出兒子疑似為了增加「好感度」，當著同學的面脫褲子多達4次。對此，議員簡煥宗逆風護航，PO出一張足球照並寫下：「他只是8歲小孩，只因為他的爸爸要選高雄市長，就演變成一起政治事件」。離經叛道的說辭，網友一面倒灌爆留言區。

