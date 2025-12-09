媒體揣測賴清德、柯建銘關係不復以往 吳思瑤：總統只做「這1事」

即時中心／黃于庭報導

由公民團體發起的726、823兩波罷免接連失利後，民進黨團掀起檢討聲浪，一度傳出將撤換總召柯建銘，總統兼黨主席賴清德也曾表態，若黨團改選「更符合社會的期待」，不過柯最終成功續任。今（9）日有媒體報導指出，2人關係從此不復以往，且賴似乎認為黨團應對藍白強推《財劃法》更有作為。對此，民進黨立委吳思瑤回應，就她的觀察來看，雙方關係「沒有特別異樣」。

吳思瑤表示，府、院、黨、黨團，這個會期開始重整步伐，加大行政立法協調力道，在很多政策攻防建立起比以往更綿密的溝通管道。至於媒體所揣測的「賴柯關係」，她則說道，就她近距離觀察「沒有特別異樣」，大家如常在崗位上扮演必要角色。

針對黨團路線，吳思瑤無奈地說，歷經過去1年半強烈的衝突，不管是肢體衝突、意識攻防，所呈現的結果還是這樣，藍白主導的立法院還是惡搞到底。因此，民進黨團以論理為基礎，進行彈性、靈活的意識運用，她也非常肯定現任黨鞭的努力。

媒體追問，賴清德對於黨團作法是否有些不滿意？吳思瑤強調，就她自己的觀察，並無認為總統不滿意黨團運作。她說道，總統過去來自黨團成員，非常尊重黨團自主，也擔任過黨團幹事長，本身對於立法院瞬息萬變的議事動態了然於心，「他對於黨團成員只有鼓勵」。

接著，吳思瑤坦言，現今立法院確實陷入一個困境，所有民主程序不再被踐行，這個會期藍白食髓知味、變本加厲，將爭議的議案跳過委員會討論，用逕付二讀的方式阻卻討論，只要法案擺1個月就可強行表決，這是大家都非常關切的課題。

「表决會輸，這是民主我尊重」，吳思瑤痛批，沒有討論就直接表決，她難以接受，因為這不是民主，沒有程序正義，就沒有實質正義。最後，她向藍白主導的立法院喊話，如果連討論都省了，「到底把立委職權輕忽怠慢到什麼程度，這樣的立法院愧對國人」。

