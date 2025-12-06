媒體揭陳水扁將到鏡電視主持節目 台中監獄：尚未接獲申請
涉及多起貪汙弊案遭判刑定讞的陳水扁保外就醫超過10年爭議連連，近日又有媒體報導指稱，陳水扁明年將到電視台主持節目，節目預計明年初將開播。不過，法務部矯正署台中監獄5日表示，已持續蒐集相關資料，但截至目前，尚未收到陳水扁及醫療團隊相關申請。
上報3日報導揭露，陳水扁即將重返螢光幕，與《鏡電視》合作推出個人節目「總統鏡來講」，預計明年初正式播出。節目製作團隊已開始籌備，首波邀約對象鎖定民進黨提名2026縣市長大選候選人，旨在透過對談製造話題，強化綠營在南台灣的選戰聲勢，《鏡電視》方面則尚未正式說明播出細節。
消息一出引發議論，綠營內部對此舉看法分歧，有人認為到電視台主持節目將成為陳水扁延續話語權的助力，也有人擔憂其官司未決恐為賴清德總統增添特赦壓力，陳水扁官司仍未結案，將讓賴清德面臨特赦難題更為棘手。
台中監獄5日透過文字稿回應，中監已持續蒐集相關資料，密切注意陳水扁狀況，依法辦理，但截至目前尚未收到陳水扁及醫療團隊相關申請。陳水扁自民國104年起保外就醫，並持續展延至今。中監提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。
