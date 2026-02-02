媒體揭「恢復黨籍並非最迫切」引聯想！疑無黨籍拚連任 高虹安回應了

記者林意筑／綜合報導

今（2026）年底即將迎來九合一縣市長大選，新竹市成為藍綠白關鍵選戰區之一。其中新竹市長高虹安先前捲入助理費案遭停職，經二審法院判決無罪後已復職，至於是否參選年底選戰，高虹安接受媒體專訪時首度鬆口，表示年底將維持「無黨籍」身分爭取連任。不過今（2）日稍早高虹安說明，報導內容純屬過度解讀，不僅未經本人確認，亦非原話或原意。

2023年8月時，高虹安因涉嫌貪污詐領助理費遭起訴，隔月19日被民眾黨停權，經法院審理，2024年7月時被依《貪污治罪條例》判刑7年4個月、褫奪公權4年，隨即內政部依法暫停高虹安市長一職，判決公布後高虹安便宣布退出民眾黨，貪污案再經上訴，高等法院最終改判貪污罪部分無罪，改以使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金，高虹安依法申請復職回任新竹市長。

日前高虹安接受《中國時報》專訪時，表示「恢復黨籍並非最迫切的事」，引起外界揣測是否將以無黨籍爭取連任，對此高虹安發表聲明回應，該報導內容純屬過度解讀，不僅未經本人確認，亦非原話或原意，對此深表遺憾。也說，現在最重要的就是守護新竹市的發展、努力推動市政，不負市民託付，現階段尚未討論任何選舉規劃，將市政工作做好最重要，謝謝大家的關心。

