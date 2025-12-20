媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」

即時中心／徐子為報導



媒體《自由時報》今（20）日報導指出，中共正試圖接觸在野政治人物，希望確保能擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。報導更指出，中方疑似利用近期舉行的廈門台商協會成立33週年活動，透過管道邀請國民黨立委前往，名義上是探訪台商，實際上則被形容為確保對台工作「沒有意外」，國民黨立委翁曉玲更被目擊搭機赴中。





據了解，這次「揪團」，主要是透過國民黨內某流派主要人物出面，對外均稱是訪視台商。不過，往年少有立委願意參加。



據悉，藍委陳玉珍與林思銘已於昨日抵達廈門。林思銘今證實，這是廈門台商協會的慶典，他是接受廈門台商協會的邀請，是非常正當的活動。由於立院這會期翁曉玲為司法法制委員會召委，林思銘為財政委員會召委，事關國安與預算而受矚目。



藍委翁曉玲於是被媒體直擊今上午搭機前往廈門。面對記者詢問，她鬆口承認是參加台商協會相關活動。不過她「不曉得」有無安排與中國官員會面，有沒其他藍委同行；但媒體也指出，同黨立委葉元之搭乘同一班機，而他也稱不曉得此行目的。



與中國官方有往來的台商指出，中國對台系統近日高度關切立院處理國防特別預算軍購以及國安修法事宜。同時也對行政院不副署《財劃法》感到焦慮，擔心將影響中方期望能推進政治議程方向。





