媒體曝蕭美琴創我國副元首「訪問非邦交國」紀錄！官員揭「最後才知非視訊」而是親赴比利時！指相關單位主動詢問「有何處能協助」：是台歐關係實質進展重大訊號

副總統蕭美琴昨（8日）應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，今（9日）凌晨返抵台灣。根據《自由時報》報導，外交官員透露，蕭美琴此行創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，歐方相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問「有何處能提供協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

根據媒體報導，蕭美琴此次是應IPAC歐洲議會共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）及庫塔（Bernard Guetta）之邀，前往發表演說。外交官員指出，外交部長林佳龍自一個多月前獲悉IPAC擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，旋即向總統賴清德報告，並獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務。

外交官員表示，由於事涉機敏，「此案在全程高度保密下力洽，務求確保蕭美琴順利成行」。官員透露，直到行程規劃完備、獲得相關單位許可且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告，甚至在賴清德親自主持專案行前會議之前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，是最後階段才知曉將親赴布魯塞爾會場。

外交官員指出，外交團隊早有預期中國將以各種方式向歐方施壓，在籌備過程中，林佳龍與賴清德保持密切聯繫、多次回報專案進度。官員提及，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，使得外交團隊懷抱忐忑心情、戒慎恐懼，深怕行程曝光功敗垂成，「甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉」。

不過，外交官員表示，「所幸最終一切順利，蕭美琴和林佳龍成功抵達布魯塞爾」。官員提到，蕭美琴在IPAC歐洲議會兩位共同主席陪同下，進入歐洲議會，發表歷史性演說，「獲得全場起立鼓掌，場面感人」。官員說，「甚至有外交人員激動落淚，見證台灣外交的重要時刻」。

外交官員進一步指出，專案過程中，外交高層與洽談對口持續研議相關安排，過去台灣在交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，「然而這次相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問『有何處能提供協助』，可視為台歐關係實質進展的重大訊號」。

外交官員提到，林佳龍此前赴荷蘭「海牙策略研究中心」與波蘭「華沙安全論壇」等智庫演說，恰好作為深化台歐關係的基礎。他表示，無論從政策論述或實質的產業合作，都積極向歐洲傳遞「台灣能夠做出貢獻」的訊號，使歐洲各國對台態度產生明顯改變，「進而促成我國副總統史無前例的訪問」。

官員表示，此次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界，在達成過去難以想像的外交突破成果之外，也拓展未來台灣「元首外交」的更多可能性。

