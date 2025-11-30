媒體民調大幅落後？何欣純：江啟臣未表態 有操作之嫌

[Newtalk新聞] 「CNEWS匯流新聞網」今（30）天公布2026年台中市長選舉最新民調，國民黨若提名立法院副院長江啟臣，對戰民進黨推出的立委何欣純，江啟臣將獲得43.9%支持度，領先何欣純的25.0％，相差18.9個百分點。





何欣純目前是藍綠白三個主要政黨唯一已獲提名的市長參選人，她今天下午表示，有意願參選台中市長的人，不斷的在表態，不僅是國民黨內，也還有民眾黨，所以一切都還有變數，情勢也一直在變動當中未定之天。尤其在楊瓊瓔委員表態要參選台中市長之後，馬上就出現了一份民調，在這一份民調裡面，也沒有楊瓊瓔委員，這個選項只有江院長，江副院長甚至還沒有表態要參選台中市長，所以很多市民朋友都會覺得這份民調怪怪的，似乎有操作之嫌疑。

何欣純說，對於任何的民調數據，她表示尊重與參考，但是最終她認為自己會是市民最好的選擇，她會用市政、政見、政策好好的端出牛肉，讓所有的市民朋友知道，何欣純一定可以引領大台中邁向欣欣向榮。

