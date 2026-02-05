媒體熱議彰化縣長選情 柯呈枋：地方需要願意此刻承擔的人

柯呈枋強調，地方發展不該流於政治算計，更不是臨時調度的結果，彰化需要的是此時此刻願意站出來、為地方承擔責任的人。（記者方一成攝）

▲柯呈枋強調，地方發展不該流於政治算計，更不是臨時調度的結果，彰化需要的是此時此刻願意站出來、為地方承擔責任的人。（記者方一成攝）

針對近日媒體對彰化縣長選情討論不斷，甚至有媒體人點名新北市副市長劉和然「回鄉參選、一次拆兩彈」，以及相關評論指出柯呈枋民調表現亮眼、但缺乏派系奧援等說法，柯呈枋今（五）日回應強調，地方發展不該流於政治算計，更不是臨時調度的結果，彰化需要的是此時此刻願意站出來、為地方承擔責任的人。

廣告 廣告

柯呈枋指出，選戰時程已相當緊迫，「空降」並非最理想的方式。彰化的未來，需要長期在地耕耘、熟悉地方脈絡的人，才能在有限時間內做出務實判斷、推動具體行動。他表示，自己已做好準備，願意承擔責任、面對挑戰，「彰化不缺人才，只是需要被真正用心對待。」

柯呈枋強調，選舉不應只是個人聲量的比較，更不該回到家族、政治世代的層次討論。他指出，縣長選舉關係的是整個彰化未來的發展方向，「重點不在背景，而在誰有專業與經驗願意彎下腰，把事情一件一件做好」。

談及近期行程，柯呈枋表示，這段時間持續深入基層走訪，本週也將完成八大分局轄區內各大市場的掃街行程，清晨進市場、傍晚走街頭，聽攤商、聽鄉親說生活裡的大小事。

對於多家媒體提及其民調表現，柯呈枋表示，這與團隊持續進行的滾動式調查結果相符，也反映出鄉親對行政專業與務實治理的期待。他進一步指出，所謂「缺乏派系」，正好代表自己不屬於任何特定人或團體，而是「屬於彰化人、為彰化打拚。

柯呈枋表示，未來選戰的關鍵，在於能否爭取更多中間選民、年輕世代與沉默多數的認同。他有信心透過專業治理、清楚政策與一步一腳印的行動，爭取更廣泛的支持，讓彰化穩健向前。

柯呈枋更呼籲，與其熱衷傳言或話題操作，不如把焦點真正放回彰化本身；黨內競爭交給制度，最終選擇交給人民。他表示，自己已在改造彰化的路上持續努力，未來也會繼續走進市場、走進社區，和鄉親一起把彰化變得更好。