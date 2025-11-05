媒體爆林佳龍宴美官員「沒人到」被打臉！綠委：台灣外交重大突破 別讓認知戰得逞

陳冠廷表示，林佳龍此次赴紐約是台灣自1971年退出聯合國以來的重大外交進展，在與美方保持默契情況下，台灣並未大肆宣傳此事，卻有媒體聲稱「無人到場」，質疑是有心人士見不得國家好，故意散布假消息。 圖：陳冠廷辦公室／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對近期媒體錯誤報導外交部長林佳龍9月在紐約聯合國大會期間參加活動「無人到場」一事，民進黨立委陳冠廷今（5）日在立法院質詢時要求說明，林佳龍明確表示，這是1971年台灣退出聯合國後，首次有外交部長受邀前往聯大期間舉辦的非官方周邊活動，是歷史性突破，陳冠廷呼籲各界團結一心，支持台灣外交持續突破，不要讓有心人士的認知戰得逞。

陳冠廷今天在立法院外交及國防委員會質詢林佳龍，要求說明媒體誤報宴請美國官員無人出席的真相，林佳龍明確表示，這是1971年台灣退出聯合國後，首次有外交部長受邀前往聯大期間舉辦的非官方周邊活動，是歷史性突破，現場有上百人出席，相關不實報導是認知戰的一部分。

陳冠廷表示，林佳龍此次赴紐約是台灣自1971年退出聯合國以來的重大外交進展，在與美方保持默契的情況下，台灣並未大肆宣傳此事。但卻有部分媒體引用錯誤資訊，聲稱「無人到場」、「台灣感到挫敗」，甚至串連撤換駐美代表等不實消息。他質疑，這是有心人士見不得國家好、見不得國家往前走，故意散布假消息。

林佳龍回應，該活動並非台灣外交部主辦，而是受美國全球戰略公司邀請出席，現場有上百人參加。他直指，這些錯誤報導是認知戰的一環，從聯合國大會到APEC、川習會等重要國際場合，一波波來自特定外媒的不實資訊，背後動機值得深究。他強調，主辦單位已在社群媒體貼文澄清，證明活動成功舉行。這一連串「無中生有、加油添醋」的報導，顯然是有計畫的操作。

林佳龍透露，美國內部確實有不同意識形態的利益團體試圖引導對台政策，部分媒體可能因投資關係或接受委託而配合散布不實訊息。外交部將逐一研究分析這些個案，做好媒體識讀工作。林佳龍也特別感謝台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾，在社群媒體上分析整個資訊演變過程，讓外界了解訊息在哪個環節被擴大扭曲。

針對部分政黨高層引用錯誤資訊批判台灣外交，林佳龍呼籲，不應該再推波助瀾，「講過的最好能夠道歉」，否則將留下以錯誤前提批判台灣外交的不良紀錄。

陳冠廷對此表示，「國家要面對中國的挑戰已經很大了，千萬不要再內部結合中國勢力來打壓我國外交」，呼籲國內各界團結支持外交部，不要推波助瀾散布錯誤訊息。

陳冠廷強調，「在陽光底下，沒有所謂可以掩蓋的」，若有內部人士配合散布不實訊息，遲早都會被發現。他期盼各界團結一心，支持台灣外交持續突破，不要讓有心人士的認知戰得逞。

