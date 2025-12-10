媒體爆罵助理逼撤簽助理費修法連署 劉書彬否認：立法院目前方式非常好

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，提案讓跨黨派助理不滿，日前傳出有立委要求自家助理撤連署，據指出，民眾黨立委也有助理在連署後，也被要求撤回，根據自由時報報導，白委劉書彬得知幕僚連署後，痛斥助理一頓，逼迫助理立刻撤簽。不過劉書彬受訪時則否認，表示自己沒有痛斥助理。

劉書彬。（圖／資料照）

劉書彬說，自己是跟助理們說，現在的情勢，絕對是助理們有自己的立場，要考慮到自己，尤其公費公用絕對最重要的事情，現在立法院採取這種方式非常好，民眾黨目前態度，也是絕對支持公費公用，這是絕對沒有退縮立場，尤其委員跟助理是一起的，助理能得到好的保障，包含適用勞基法等，錢能直接匯到他們戶頭，都是非常好的事情，助理有好的待遇跟穩定的假期等等的，通通都是要尊重的，他們才有更多餘力幫助委員。

劉書彬說，辦公室當然有自己管理的風格，其他辦公室的助理，她在場的時候，也是請他們好好思考一下，很多情況就是，表達自己意見之外，也要考慮到前因後果部分，尤其是黨團還有更多的討論空間當中，但民眾黨主席黃國昌已經說公費公用沒有退縮的空間，所以除罪化是大致法制上的開始，當然是好事情。

至於媒體稱有痛斥助理？劉書彬說，作為好的媒體應該善盡求證義務，沒有這件事。她認為由立法院處理是好的事情，這幫了她很多，好的事情絕對是要支持，沒有問題。

而對於有白營助理爆料，遭到黨團下令禁止連署。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡則澄清，黨團尊重助理個人簽署意願，黨團並未討論要求禁止連署。



