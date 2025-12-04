媒體爆要求警方向涉詐聖石金業道歉 林思銘強調毫無所悉：絕無干擾偵辦程序

聖石金業集團爆出吸金百億，有媒體指出，聖石金業透過國民黨立委林思銘協調，要求警方為阻詐道歉。對此，林思銘強調毫無所悉，並聲明絕無干擾相關偵辦程序。（資料照／林煒凱攝）

聖石金業集團爆出吸金百億，有媒體指出，聖石金業透過國民黨立委林思銘協調，要求警方為阻詐道歉。對此，林思銘強調毫無所悉，並聲明絕無干擾相關偵辦程序。

有媒體報導指出，聖石金業被警方查出銷售的「黃金契約」金額超過百億元；但查扣的黃金總值只有約2億，資金落差高達98億元。檢警兵分72路搜索全台門市，查扣近50公斤黃金、3輛豪車等資產共10億元。董事長邱嬿妤先以500萬元交保並戴電子腳鐐，3日又遭再度約談。

報導稱，今年3月一名68歲陳姓婦人，在聖石業務陪同下到銀行要匯28萬買金條。行員覺得該模式太像詐騙，通知警方到場。派出所警員判斷情況可疑，因此事後將該案列為反詐宣導案例。消息曝光後，聖石金業認為形象受損，除了發律師函揚言提告，更透過林思銘介入協調；地方人士透露，是林思銘辦公室要求警政署進一步查證，板橋分局在未掌握不法證據前，為平息爭議，只好發布新聞稿向公司道歉。

對此，林思銘強調，他對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明。他並說，其辦公室絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，「本人絕不護短」。



