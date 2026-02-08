媒體爆鄭習會3月登場、王滬寧要國民黨擋下軍購？蕭旭岑：每個字都是編造

國民黨主席鄭麗文不斷強調希望到對岸會見中國國家領導人習近平，今（8）日自由時報再度報導，鄭習會將會在3月中舉行，並強調全國政協主席王滬寧在閉門會議中表達，「美國主導」的1.25兆軍購，讓北京對於威懾「日本軍國主義」、「菲律賓鯨吞南海」乃至於台獨勢力都起了結構性破壞，並對國民黨說「關鍵不是擋下幾次，而是讓這些威脅終究無法實現」。對此，國民黨副主席蕭旭岑強調，每一個字都是編造的。

蕭旭岑回應表示，「自由時報點名我回應，我具名，我可以負責任地說，王滬寧會面內容，都是造假，每一個字都是編造的，我們又不是只有國民黨人士在裡面，還有專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用。｣

國民黨中央也回應表示，有關鄭麗文訪問大陸，目前尚未有訊息，相關報導均屬臆測。蕭旭岑已多次強調，國共智庫論壇重起中斷十年的兩黨平台，為兩岸重新搭起橋樑，協助台灣各產業各領域與大陸交流合作，累積互信、嘉惠百姓，循序漸進後，未來更高層的合作將水到渠成。

國民黨表示，至於王滬寧的會見內容，都是瞎掰胡扯，蕭旭岑說「都是假新聞、認知作戰」，當天與會的台灣專家學者都可為證。

