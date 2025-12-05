媒體爆陳水扁「將主持電視節目」 台中監獄回應了
即時中心／徐子為報導
前總統陳水扁正保外就醫，近日外傳他明（2026）年將到電視台主持節目。台中監獄今（6）天表示，已持續蒐集相關資料，但截至目前，尚未收到陳水扁及醫療團隊相關申請。
有媒體報導指出，陳水扁明年將到《鏡電視》主持節目《總統鏡來講》，節目預計明年初將開播。據悉，節目團隊已開始邀約民進黨2026候選人擔任嘉賓。
陳水扁目前已主持廣播節目《有夢上水》，並在《鏡週刊》有文字專欄。報導指出，陳水扁與鏡媒體集團董事長裴偉有私交，曾在2022年上過鏡電視節目《調查報告》專訪。
對此，法務部矯正署台中監獄今表示，中監已持續蒐集相關資料，密切注意陳水扁狀況，依法辦理。至於是否已收到申請，中監表示，截至目前尚未收到陳水扁及醫療團隊相關申請。
陳水扁自2015年起保外就醫，並持續展延至今。中監提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。
