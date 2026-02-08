即時中心／徐子為報導



國民黨、中國共產黨日前才在北京舉辦「國共智庫交流」，不過根據媒體報導，來自北京的消息透露，「鄭（麗文）習（近平）會」預定將於今年3月中舉行，幾乎已經排上時程。不過，對此國民黨否認，國民黨發言人、新北市議員江怡臻指出，目前尚未有消息，報導均屬臆測，蕭旭岑更嗆「都是假新聞，認知作戰」。





媒體《自由時報》引述消息指出，鄭習會舉辦確切的時間點，目前傾向在年度紀念「反國家分裂法」（每年3月14日）的前後期間舉行。另外，報導也指出，北京也設定了鄭習會如期舉辦的前提，希望國民黨能夠就日前王滬寧於接見蕭旭岑一行時所提出事項，必須全力推進。



對上述報導內容，國民黨回應則是全盤否認，江怡臻指出，有關鄭主席訪問中國，目前尚未有訊息，相關報導均屬臆測。蕭旭岑已多次強調，國共智庫論壇重起中斷十年的兩黨平台，為兩岸重新搭起橋樑，協助台灣各產業各領域與中國交流合作，累積互信、嘉惠百姓，循序漸進後，未來更高層的合作將水到渠成。



至於王滬寧的會見內容，都是瞎掰胡扯，蕭旭岑說「都是假新聞，認知作戰」，當天與會的台灣專家學者都可為證。





原文出處：快新聞／媒體爆「鄭習會」規劃3月中舉行 國民黨否認「均屬臆測」

