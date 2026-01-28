媒體爆「騙砲、餵毒」 伍思凱兒開嗆：有人要完蛋了

即時中心／林韋慈報導

金曲歌王伍思凱的兒子伍靖（現改名伍諒）近日再度陷入爭議。他赴美就讀柏克利音樂學院期間，曾在街頭公然持刀被捕。近期又被爆透過交友軟體搭訕女性，頂著星二代光環，以提供免費大麻為誘因約女生上床，並傳送不雅照等。對此，伍諒早先在社群平台發文稱「太瞎了吧」，隨後連發兩篇限動，貼出疑似記者求證訊息，並表示「有人要完蛋了」。

伍思凱近期在台灣鮮少公開露面，多在中國接演商演。他的女兒伍悅則在台灣獨立音樂圈發展，是曾入圍金曲獎「最佳樂團獎」的獨立樂團海豚刑警主唱。而伍諒在美國留學期間，曾因精神狀況不佳在街頭亮刀，被警方逮捕。

據悉，伍諒返台後也從事音樂創作，但近日又遭爆出負面傳聞。今（28）日早上，他對相關指控表示否認，稱自己並非公眾人物，否認任何騙砲或餵毒行為，並表示「沒有證據就會提告」。

他更批評該稱自己是週刊記者要求證的帳號「要完蛋了」，回應「用少在那邊用人，要弄自己承擔後果」，並稱「笑死人」。





伍思凱兒公開帳號回應。（圖／擷取自＠lennywumusic）





《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

