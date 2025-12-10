媒體生態改變 英國人平均每天花51分鐘看YouTube

英國通訊管理局(Ofcom)表示，英國人2025年每天在智慧手機、平板電腦和個人電腦上看YouTube的時間，平均是51分鐘。

英國通訊管理局在2025年網路國家(Online Nation 2025)報告中指出，英國成年人平均每天上網4.5小時，比去年增加10分鐘。

YouTube是Alphabet旗下最受歡迎的服務，根據這個英國監管機構，2025年5月有94%的成人網友使用YouTube，超過了82%網友使用的谷歌搜尋(Google Search)。

廣告 廣告

據指出，臉書(Facebook)和Messenger的組合，仍是Meta旗下最廣泛使用的服務，獲得93%的成年網友使用；而在同時WhatsApp的使用則為90%。

YouTube的日益受到歡迎，顯示出英國媒體生態正在快速改變，傳統的線性廣播媒體(linear broadcasters)受眾佔比，正在流失給由Alphabet和Meta主導的社群媒體網站。(編輯:王志心)