媒體稱北京為鄭習會開3張門票 牛煦庭：連時序都搞錯證明通篇捏造

《自由時報》昨（7日）獨家報導指出，國民黨和北京已達共識，國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平的「鄭習會」預計農曆年前後登場，且北京提出3項要求。國民黨發言人、立委牛煦庭今（8日）說，要編故事連時序都搞錯，不就證明通篇捏造？且過去馬英九政府時期，兩岸交流也沒有設下條件，九二共識才是交流的固定基礎。

《自由時報》昨日報導引述北京涉台系統及國民黨內部消息，指稱國民黨2位副主席接連赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。該報導也稱，北京立場為，若要促成「鄭習會」，國民黨必須展現在對3件事的劍及履及，包含軍事採購預算不該通過、國安法制立法進程應該阻止，以及國民黨應排除對於統一目標的有害行動。

牛煦庭今說，《自由時報》報導通篇子虛烏有、完全捏造，國民黨當然希望兩岸能有序交流，但從無門票交換說，《自由時報》要爆料總要有明確證據，為何什麼事都是他們說了算？他也重申，國民黨副主席赴中交流時總統賴清德也還沒投書提出軍購特別條例，「要編故事時序也要正確，連時序都錯誤不就證明通篇捏造？只是為了扣帽子而扣帽子」。

牛煦庭強調，民進黨應該關注自身治國步調，大家都希望區域和平跟穩定，賴清德本來就不應該玩火；且國民黨呼籲「不要玩火」，賴清德也沒有停止玩火，那拿一個不操之在己的事情，當成門票不是有點笨嗎？該報導毫無邏輯，把國民黨的長期主張變成共產黨的指示，還是在玩抗中保台、扣紅帽子。

牛煦庭表示，副主席訪中皆無提及相關安排，尤其前總統馬英九時代時，兩岸交流都沒有設下條件，九二共識才是兩岸交流的固定基礎。另外，軍購預算造成財政負擔，立法院本來就要討論，國民黨支持「合理增加」，但討論預算歸討論預算，不要跟鄭習會掛鉤。



