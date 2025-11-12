媒體稱要國防部送潛艦報告「此地無銀三百兩」...林楚茵反擊「完美示範在地協力者」：拿中共論調貶低海鯤艦！

民進黨立委林楚茵關切海鯤艦成中共認知戰標靶，國防部據此質詢送交立法院報告，媒體卻稱「此地無銀三百兩」。林楚茵今（12）日怒轟，「聯合報的這篇評論，完美示範了什麼叫『在地協力者』」，通篇不談中共發動2萬多則攻擊的事實，反而學著中共官媒的論調，拿「福建艦」來貶低海鯤號，這不就是在呼應中共「實戰價值低下」的認知作戰嗎？

林楚茵今日在社群平台Threads上發文表示，聯合報指控她要求國防部揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告，是「此地無銀三百兩」。她就整理出報告內容公布出來，讓更多人知道中國的認知作戰到底多嚴重，害怕真相被揭露的媒體，又是多認真幫中共洗地！

廣告 廣告

「聯合報不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊『揭露真相』的人，這套路是不是很熟悉？」林楚茵怒轟，這就像聯手國民黨立委王鴻薇一樣，栽贓抹黑政敵還聯手製造假新聞一樣，這才是「此地無銀三百兩」！😡😡

林楚茵再說，根據國防部書面報告內容，證實她10月20日在國防外交委員會的質詢外，真相數字更為驚人，自海鯤艦下水以來，中共針對性的爭議訊息「超過2萬則」，而中共攻擊手法歸納為五大論述主軸。

林楚茵指出，第一、質疑「經費浪費與貪汙」佔 51.91%，這正是她在質詢中提到，中共刻意渲染「造價高、效能低」 的印象，報告證實中共散播「500億元潛艦潛不下，錢進了誰口袋？」等貼文煽動不滿情緒，並稱「浪費血汗錢」、「詐騙錢坑」等論述。

第二是質疑「技術與品質缺陷」佔 37.08%，林楚茵表示，這也呼應了她質詢的重點，報告證實，中共炒作「艇體外殼凹陷變形」、「浮不起來」等謠言。

第三、質疑這是「政治宣傳工具」佔 9.53%，林楚茵說，報告指出，中共指控潛艦是「選前硬湊政績」、「大內宣」，意圖削弱民眾對政府國防施政的信任；第四是質疑「實戰價值低下」 佔 1.17%，國防部報告指出，輿論嘲諷海鯤軍艦只是「模型艦」、「玩具艦」，稱其「不堪一擊」，藉此打擊我軍民信心。

第五為質疑「潛艦自製率低」 佔 0.30%，報告揭露，中共強調我國潛艦自製率僅約40%，質疑臺灣「只是造了一個殼子」，藉此貶低國防自主的意義。

林楚茵表示，報告更點明，攻擊來源主要來自中共官媒、網路輿論，並透過「在地協力者」傳播。

「而聯合報的這篇評論，完美示範了什麼叫『在地協力者』」，林楚茵表示，該文章通篇不談中共發動2萬多則攻擊的事實，反而學著中共官媒的論調，拿「福建艦」來貶低海鯤號，這不就是在呼應中共「實戰價值低下」的認知作戰嗎？

林楚茵說，面對敵人必須先「辨識威脅」才能「反制威脅」，這也是身為國防外交委員的她在立法院要求國防部提出報告的主因，沒想到竟讓聯合報發專文批判，這也是「一魚兩吃」，一來揭露中共認知作戰手法，二來釣出中共在地協力者的協同作為，「這不是楚茵的三百兩，是中共與協力者們的共舞示範『此地無銀三百兩』！」

（圖片來源：林楚茵臉書）

更多放言報導

補充保費修法惹議...林楚茵轟藍白推「中配6改4」讓中國高齡父母提早兩年納保：邊喊健保沒錢、邊擴大破口

藍譴責卓榮泰稱因大罷免「導致非洲豬瘟」...林楚茵轟「挖洞自己跳」：中央沒人請假、反倒盧秀燕請假三天反罷免！