媒體稱賴清德「證實」中國2027攻台 總統府澄清：錯誤片面解讀

總統府發言人郭雅慧。（資料照，總統府提供）

總統賴清德今（26日）投書美媒，並召開記者會宣布，8年內將投入1兆2,500億元國防預算，總統府發言人郭雅慧晚間表示，有關部分媒體稱賴清德「證實」中國將於 2027 年攻台，這是錯誤的片面解讀。

郭雅慧表示，事實上，總統在記者會上所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權統治下的「中國台灣」。

郭雅慧強調，此番言論並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭，所謂2027年，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點，加上綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險的最的高時期。

廣告 廣告

郭雅慧指出，也因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。





更多《鏡新聞》報導

賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關

才上節目打賭不選！王世堅民調奪冠：我最推薦鄭麗君

傅崐萁帶頭推修《國籍法》幫中配參政權解套 陳培瑜批意圖親中