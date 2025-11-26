媒體稱賴總統「證實」中國2027攻台 總統府：錯誤片面解讀

賴清德總統在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影

賴清德總統今天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，賴總統在會後記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標。部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台，總統府發言人郭雅慧表示，這是錯誤的片面解讀，賴總統所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準。

賴總統上午表示，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

郭雅慧指出，賴總統於記者會所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權統治下的「中國台灣」，這並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭；所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

郭雅慧表示，綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期，因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。

