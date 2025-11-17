媒體自由退潮：從《Liberties 2025 媒體自由報告》看歐洲警訊與台灣的危機
歐洲 Civil Liberties Union for Europe（簡稱 Liberties）發佈的《Media Freedom Report 2025》報告讓我們看到歐洲民主的脆弱之處：記者被威脅、媒體被收編、公共資訊被遮蔽、政治人物繞過媒體、民主機制被侵蝕。
台灣今天面對的，也是同樣的挑戰，只是呈現方式不同。台灣的危機不是制度倒退，而是政治人物利用新媒體技術削弱制度。直播政治變成政治人物的擴音器，而媒體卻被迫退到訊息鏈的末端。
Civil Liberties Union for Europe（Liberties）[1]發佈的《Media Freedom Report 2025》[2]揭示了一幅被侵蝕的歐洲媒體自由地圖——政府介入、監管失靈、媒體市場集中、記者遭受威脅。報告蒐集來自 21 個歐盟成員國的資料，由 43 個公民自由與人權組織共同參與，呈現的不是偶發事件，而是歐盟諸國新聞自由的「系統性退步」。
然而，這份報告所呈現的民主陰影並不僅屬於遙遠的歐洲。台灣在許多面向上，正與這股退潮同行：政治人物羞辱記者、直播政治繞過媒體、政府資訊公開形式大於實質、媒體市場高度集中、公共資源分配不透明——這些趨勢共同削弱媒體作為民主守門人的角色。
本文以 Liberties 的報告為切入點，提出四大觀察，並針對台灣現狀提出批判與警示。
一、媒體自由的侵蝕：從法律之外開始
Liberties 報告指出，歐洲媒體自由受到三大壓力：
1、政府透過國家廣告、補貼等方式影響媒體（如希臘、克羅埃西亞、馬耳他）；2、公營媒體被執政者政治化（匈牙利、斯洛伐克為惡例）；3、媒體監管機構遭政治操控（報告中指出在保加利亞（Bulgaria）、克羅埃西亞（Croatia）與希臘（Greece）等國，「雖然存在所謂獨立的媒體監管機構，但這些機構卻面臨明顯的政府或政治干預」）。[3]。這些情況未必出現在法律相關法條中，而是在政治運作與慣例中形成。
台灣的問題主要或許不是「政府想控制媒體」，而是政治人物直接對記者施壓，並利用社群動員取代制度性監督。
近年來，部分台灣政治人物——以黃國昌等具高度社群動員力者為代表——把記者當成政治對手對付。在直播、社群貼文或記者會現場，公開羞辱或嘲諷提問者，並邀請粉絲「一起公審」。這些非正式的壓力，比法律更有效地壓縮記者追問的空間。
歐盟報告警示：媒體自由常在沒有修法的情況下被侵蝕，而是從政治人物的態度開始。[4] 台灣正走在這條危險路徑上。
二、記者安全：歐洲是暴力與監控，台灣是羞辱與動員霸凌
在歐洲，記者面臨的是示威現場暴力、警方干涉、政府監控與 SLAPP 訴訟（Strategic Lawsuits Against Public Participation）[5]。
在台灣，形式較溫和，但效果或許更危險：
1. 「直播羞辱」：台灣特有的 SLAPP 變形版，台灣並非用訴訟，而是用直播攻擊。
政治人物在直播中，播放記者提問畫面、斷章取義、貼標籤（「側翼」「有立場」「帶風向」）、煽動粉絲留言攻擊。此舉不僅消解記者的專業，還讓編輯台開始「避免派誰去問誰」，寒蟬效應在新聞室內蔓延。
Liberties 報告強調：羞辱、動員攻擊與網路霸凌，產生與 SLAPP 同等威嚇效果。[6]台灣正朝此趨勢快速下滑。
2. 媒體成了政治直播的布景
記者本該是採訪者，卻在台灣直播政治時代成為政治表演的一部分。這比歐洲的「街頭暴力」更隱晦、但更深層地侵蝕了新聞自由。
三、線上直播政治：民主透明的假象，權力壟斷的真相
在這份評論中，直播政治值得拉出一個獨立章節，因為它已改變台灣的民主體質。
1. 直播政治的本質：繞過媒體的權力技術
直播看似透明，實則是「自我敘事、自我剪輯、自我審核、自我問答」。它是一種「繞道」：繞過記者、繞過編輯、繞過查證、繞過反詰與挑戰。
Liberties 報告雖未點名直播政治，但其核心警告完全適用：民主的退化往往不是從法律開始，而是從政治人物繞過媒體開始。[7]
2. 「即時直播羞辱」是一種新型公眾處刑
直播成為政治人物的武器，以即時公開方式羞辱記者，讓記者與媒體承受巨大的社群壓力。這是台灣獨有的「非訴訟 SLAPP」。
3. 直播政治的「假互動」與「真單向」
直播看似參與式民主，實則是政治人物決定議題、決定問題、決定留言呈現、決定敘事框架。粉絲團成為情緒迴音室，而非公共討論場域。粉絲被政治人物動員出來公審他們的政敵。
4. 演算法放大政治人物的直播權力
平台演算法偏好情緒強烈、節奏快、影像化內容，使政治人物直播更容易主導議題。記者提問不再是公共問責，而成為直播的素材。直播，於是成為一種不必透過媒體、也不必面對審問，就能掌握民意的政治工具。
四、資訊自由與透明度：台灣的「玻璃門」問題
Liberties 報告批評歐洲多國利用拖延、模糊、拒公開等方式阻擋記者取得公共資訊[8]。
台灣的問題不是沒有資訊，而是資訊不一致、不可比、缺乏查核條件、濫用例外條款。政治人物搶先在直播上自行公布、操控議題，這造成一種「看起來透明、實際不透明」甚至會以假亂真的玻璃門現象[9]。
更嚴重的是，台灣政治人物使用直播公布資訊，使媒體對公共資訊的掌握權被剝奪。民主國家的公共資訊，應以媒體詢問為優先，而非成為政治網紅直播的素材。
五、媒體所有權、公共資源與監管：台灣與歐盟的共通結構問題
報告指出歐洲多國媒體所有權高度集中，受益所有人不透明（例如：法國、馬耳他、荷蘭等國）[10]。
台灣的情況並不更好：財團跨足媒體、娛樂、政治影響力圈；地方政府廣告分配不透明；公營媒體定位模糊；純粹的新聞機構逐漸式微；監管機構遭不同陣營質疑。這些都與 Liberties 所點出的問題呼應。
當媒體市場集中、政治人物直播化、政府資訊分散在社群平台，民主的「公共事實」就會瓦解。
六、台灣需要什麼樣的改革？五項建議
1. 政治人物應被要求遵守公共採訪倫理，不得直播霸凌記者。直播不是免責空間。
2. 記者協會與媒體公會應制定「直播干預採訪準則」，避免採訪權遭政治直播侵蝕。
3. 建立「國家廣告公開資料庫」，比照 Liberties 建議，讓政府資源分配透明可查。
4. 加強政府資訊公開法與審查機制，避免濫用例外條款。
5. 制定台灣版的反 SLAPP 機制（包含非訴訟型），包含直播霸凌、群眾動員的寒蟬效應。
6. 立法院應制定內規，禁止立法委員於各種會議中直播。
民主不是靠直播，而是靠問責
Liberties 的報告讓我們看到歐洲民主的脆弱之處：記者被威脅、媒體被收編、公共資訊被遮蔽、政治人物繞過媒體、民主機制被侵蝕。
台灣今天面對的，也是同樣的挑戰，只是呈現方式不同。台灣的危機不是制度倒退，而是政治人物利用新媒體技術削弱制度。直播政治變成政治人物的擴音器，而媒體卻被迫退到訊息鏈的末端。
當媒體退後一步，政治人物便前進兩步；當記者失去保護，民主就失去免疫能力；而當社會誤以為直播就是透明，我們可能正走入一個看得到政治人物的臉，看不到權力及事實真相的時代。
民主不是靠直播，而是靠問責。 而問責，需要一個被尊重、能自由提問的媒體環境。
[1] Civil Liberties Union for Europe（簡稱 Liberties）是一個總部設於柏林的泛歐洲公民權利組織，由數十個歐盟成員國的人權團體、法治監督組織與倡議者共同組成，旨在捍衛歐洲的民主制度、新聞自由、隱私權與公民基本權利。Liberties 專注於監督各國政府是否侵害言論自由、媒體多元性與公民參與空間，並定期發布跨國比較的年度報告（如《Media Freedom Report》），向歐盟機構提供政策建議，是歐洲最具影響力的獨立人權監督網絡之一。
[2] https://www.liberties.eu/f/oj-aem
[3] 詳註2：Liberties 2025 報告，Media Freedom section。
[4] 詳註2：Liberties, Media Freedom Report 2025 — Introduction & Overview section。
[5] 詳註2：Liberties, Media Freedom Report 2025 — Chapter: “Journalists’ Safety & Protection”
（報告內有長篇幅討論 SLAPP，並對比各國反 SLAPP 指令實施狀態。）
[6] 詳註2：Liberties, Media Freedom Report 2025 — Section: “Online Harassment & Gendered Abuse” / “Chilling Effects”
[7] 詳註2：Liberties, Media Freedom Report 2025 — Overview & Executive Summary（特別涉及政府直接對公眾溝通、弱化媒體的章節。）
[8] 詳註2：Liberties, Media Freedom Report 2025 — Chapter: “Access to Information & Transparency”。
[9] 玻璃門現象（Glass-Door Transparency Phenomenon）指資訊看似公開透明，但實際上無法穿透理解、無法檢驗，也無助於真正問責的一種治理假象。政府或機構形式上提供資料，例如公告、開放資料庫或記者會資訊，但內容通常零碎、格式不一致、關鍵資訊缺漏，或被大量例外條款遮蔽，導致公民與記者雖然「看到門內的光」，卻始終無法真正進入理解實情。此概念對應公共行政學中的「不透明的透明」（opaque transparency）與「象徵性透明」（symbolic transparency），被視為資訊公開制度的一大盲點，常造成民主監督功能名存實亡。在媒體研究中，它常用來批判政府利用形式透明掩蓋實質不透明的治理策略。
[10] 詳註2：Liberties, Media Freedom Report 2025 — Section: “Media Ownership & Pluralism”。
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 12 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 23 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 2 小時前
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，更揚言全球抓捕，聯電創辦人曹興誠建議，民進黨應徵召沈伯洋參選台北市長，話題不斷。曹興誠今（16）天再進一步說明，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德上周為聲援民進黨立委沈伯洋一事向立法院長韓國瑜喊話，反遭韓譏諷「自己有病要別人吃藥」，賴總統今(11/17)表示...FTNN新聞網 ・ 39 分鐘前
日本考慮「將薛劍驅逐出境」？矢板明夫爆1關鍵：日本政府面臨困難抉擇
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍甚至揚言斬首高市早苗，日方表示強烈不滿，呼籲將薛劍驅逐出境。不過印太戰略智庫執行長矢板明夫就分析日本面臨的困難抉擇，日本政府擔心一旦把薛劍趕回去，中國國內輿論很可能立刻把薛劍捧成「抗日英雄」；但若不驅逐，日本國內的民意已經沸騰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
雙城論壇又卡關？傳擬不准上海台辦副主任來台 陸委會：蔣市長帶隊去沒問題
國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作。台北市政府擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數，陸委會今天表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 12 小時前
大陸發布黃海進行實彈射擊 總統府聲明：與日本密切合作
日本首相高市早苗宣稱「台灣有事」將構成日本「存立危機事態」，可以出動自衛隊行使集體自衛權，引發中國大陸強烈抗議，17日至19日將在黃海進行實彈射擊，總統府對此表示密切關注。中天新聞網 ・ 1 天前
中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣
中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，...聯合新聞網 ・ 18 小時前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 2 小時前
馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人
政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導日本首相高市早苗，近來發表"台灣有事"言論引發中國不滿，中國國台辦主任宋濤怒嗆日本"膽敢介入台海、必將迎頭痛擊"，但不只中方，國民黨前後任主席洪秀柱、馬英九也相繼發文附和，馬英九更批高市"躁進"言行、攪動台海情勢，讓王定宇怒批"竟然有個甘願當中共喉舌馬前卒的前總統"。統派人士：「高市早苗胡言亂語非常可惡，干涉我國內政，我應該要好好地教訓他們。」高舉"統一義勇軍"旗幟、統派人士衝到日台交流協會前、怒丟雞蛋殼抗議。全因為日本首相高市早苗，日前提到"台灣有事，可構成日本行使集體自衛權"的言論，引發中國不滿，國台辦主任宋濤怒嗆日方、干涉內政。中國國台辦主任宋濤（11.14）：「高市早苗就涉台問題，公然發出挑釁的言論，我們是絕不容忍，如果日本當局敢於介入，膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們。」馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人（圖／民視新聞）宋濤企圖把台灣問題內政化，國民黨前主席洪秀柱，卻跟著發文怒批"台海的事，關妳日本人什麼事？；前總統馬英九更轟，高市的躁進言行，是錯誤引用集體自衛權、攪動臺海情勢讓他深感憂心，還說兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸中國人自己談。前總統蔡英文赴歐演講（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「中國國民黨已經出了，會去追思頭號匪諜的黨主席，現在又了出一個，甘願擔任中共喉舌馬前卒的前主席，站在北京的坐標處理事情，不是站在台灣人民的利益看待事情，馬英九你沒有資格，代表台灣人民說話。」立委（民）陳冠廷：「馬前總統是台灣，中華民國的前總統，不要以北京的視角來去評論，必須要以台灣利益作為優先的考量。」高市早苗聲援台灣讓中國跳腳，馬英九卻敵我不分，讓不少網友感嘆，一樣是前總統，蔡英文赴歐發表演說、將台灣帶向世界，馬英九卻不斷向中國靠攏，還譴責民主盟友，哪條路線對台灣有利？外界自有公斷。原文出處：馬批高市早苗攪動台海 王定宇：中共馬前卒沒資格代表台灣人 更多民視新聞報導中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣馬英九、洪秀柱齊聲批高市早苗！周軒：絕非巧合民視影音 ・ 1 天前
許詠翔觀點：鄭麗文─最後的民主進步黨人
國民黨新任主席鄭麗文一上任就爭議頻頻，自稱中國人、製造仇美情緒、拜共諜，被台灣認同的人（在台灣應該占9成以上）視為舔中舔共，也是沒有辦法的事情。最開心的應該是總統賴清德，支持度一下從幾乎不用想下一任的3成多一點，一下噴到回到戰鬥位置的4成多（比他當選的得票比率還高^^|||）。 不過身為一個學生時代就和「叛亂份子」一起思考怎麼打倒黨國體制，理所當然非常左......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗挺台言論延燒 日本首相官邸前近百人抗議：立刻下台
據中國媒體今天（11/16）報導，日本首相高市早苗近日發表挺台言論，引發正反論戰，昨天晚間將近1百名日本民眾，聚集首相官邸前，抗議高市的主張，並要求她立刻下台。太報 ・ 17 小時前
第9選區安坑人口增 3黨搶攻
新北市議員第9選區向來是藍軍鐵票倉，現任5位議員席次藍3綠2，民進黨陳永福有意讓兒子陳韋任接棒，民眾黨傳聞將推年輕新人何青瑜參選。地方人士分析，第9選區幅員遼闊，藍營票源多來自新店地區，綠在山區占優勢，安坑地區近年人口遷入多，已是兵家必爭之地，3黨均部署重兵，積極搶票。中時新聞網 ・ 1 天前