媒體自由退潮：從《Liberties 2025 媒體自由報告》看歐洲警訊與台灣的危機
翁秀琪／《鏡電視》外部公評人
歐洲 Civil Liberties Union for Europe（簡稱 Liberties）發佈的《Media Freedom Report 2025》報告讓我們看到歐洲民主的脆弱之處：記者被威脅、媒體被收編、公共資訊被遮蔽、政治人物繞過媒體、民主機制被侵蝕。
台灣今天面對的，也是同樣的挑戰，只是呈現方式不同。台灣的危機不是制度倒退，而是政治人物利用新媒體技術削弱制度。直播政治變成政治人物的擴音器，而媒體卻被迫退到訊息鏈的末端。
Civil Liberties Union for Europe（Liberties）發佈的《Media Freedom Report 2025》揭示了一幅被侵蝕的歐洲媒體自由地圖——政府介入、監管失靈、媒體市場集中、記者遭受威脅。報告蒐集來自 21 個歐盟成員國的資料，由 43 個公民自由與人權組織共同參與，呈現的不是偶發事件，而是歐盟諸國新聞自由的「系統性退步」。
然而，這份報告所呈現的民主陰影並不僅屬於遙遠的歐洲。台灣在許多面向上，正與這股退潮同行：政治人物羞辱記者、直播政治繞過媒體、政府資訊公開形式大於實質、媒體市場高度集中、公共資源分配不透明——這些趨勢共同削弱媒體作為民主守門人的角色。
本文以 Liberties 的報告為切入點，提出四大觀察，並針對台灣現狀提出批判與警示。
一、媒體自由的侵蝕：從法律之外開始
Liberties 報告指出，歐洲媒體自由受到三大壓力：
1、政府透過國家廣告、補貼等方式影響媒體（如希臘、克羅埃西亞、馬耳他）；2、公營媒體被執政者政治化（匈牙利、斯洛伐克為惡例）；3、媒體監管機構遭政治操控（報告中指出在保加利亞（Bulgaria）、克羅埃西亞（Croatia）與希臘（Greece）等國，「雖然存在所謂獨立的媒體監管機構，但這些機構卻面臨明顯的政府或政治干預」）。。這些情況未必出現在法律相關法條中，而是在政治運作與慣例中形成。
台灣的問題主要或許不是「政府想控制媒體」，而是政治人物直接對記者施壓，並利用社群動員取代制度性監督。
近年來，部分台灣政治人物——以黃國昌等具高度社群動員力者為代表——把記者當成政治對手對付。在直播、社群貼文或記者會現場，公開羞辱或嘲諷提問者，並邀請粉絲「一起公審」。這些非正式的壓力，比法律更有效地壓縮記者追問的空間。
歐盟報告警示：媒體自由常在沒有修法的情況下被侵蝕，而是從政治人物的態度開始。台灣正走在這條危險路徑上。
二、記者安全：歐洲是暴力與監控，台灣是羞辱與動員霸凌
在歐洲，記者面臨的是示威現場暴力、警方干涉、政府監控與 SLAPP 訴訟（Strategic Lawsuits Against Public Participation）。
在台灣，形式較溫和，但效果或許更危險：
1. 「直播羞辱」：台灣特有的 SLAPP 變形版，台灣並非用訴訟，而是用直播攻擊。
政治人物在直播中，播放記者提問畫面、斷章取義、貼標籤（「側翼」「有立場」「帶風向」）、煽動粉絲留言攻擊。此舉不僅消解記者的專業，還讓編輯台開始「避免派誰去問誰」，寒蟬效應在新聞室內蔓延。
Liberties 報告強調：羞辱、動員攻擊與網路霸凌，產生與 SLAPP 同等威嚇效果。台灣正朝此趨勢快速下滑。
2. 媒體成了政治直播的布景
記者本該是採訪者，卻在台灣直播政治時代成為政治表演的一部分。這比歐洲的「街頭暴力」更隱晦、但更深層地侵蝕了新聞自由。
三、線上直播政治：民主透明的假象，權力壟斷的真相
在這份評論中，直播政治值得拉出一個獨立章節，因為它已改變台灣的民主體質。
1. 直播政治的本質：繞過媒體的權力技術
直播看似透明，實則是「自我敘事、自我剪輯、自我審核、自我問答」。它是一種「繞道」：繞過記者、繞過編輯、繞過查證、繞過反詰與挑戰。
Liberties 報告雖未點名直播政治，但其核心警告完全適用：民主的退化往往不是從法律開始，而是從政治人物繞過媒體開始。
2. 「即時直播羞辱」是一種新型公眾處刑
直播成為政治人物的武器，以即時公開方式羞辱記者，讓記者與媒體承受巨大的社群壓力。這是台灣獨有的「非訴訟 SLAPP」。
3. 直播政治的「假互動」與「真單向」
直播看似參與式民主，實則是政治人物決定議題、決定問題、決定留言呈現、決定敘事框架。粉絲團成為情緒迴音室，而非公共討論場域。粉絲被政治人物動員出來公審他們的政敵。
4. 演算法放大政治人物的直播權力
平台演算法偏好情緒強烈、節奏快、影像化內容，使政治人物直播更容易主導議題。記者提問不再是公共問責，而成為直播的素材。直播，於是成為一種不必透過媒體、也不必面對審問，就能掌握民意的政治工具。
四、資訊自由與透明度：台灣的「玻璃門」問題
Liberties 報告批評歐洲多國利用拖延、模糊、拒公開等方式阻擋記者取得公共資訊。
台灣的問題不是沒有資訊，而是資訊不一致、不可比、缺乏查核條件、濫用例外條款。政治人物搶先在直播上自行公布、操控議題，這造成一種「看起來透明、實際不透明」甚至會以假亂真的玻璃門現象。
更嚴重的是，台灣政治人物使用直播公布資訊，使媒體對公共資訊的掌握權被剝奪。民主國家的公共資訊，應以媒體詢問為優先，而非成為政治網紅直播的素材。
五、媒體所有權、公共資源與監管：台灣與歐盟的共通結構問題
報告指出歐洲多國媒體所有權高度集中，受益所有人不透明（例如：法國、馬耳他、荷蘭等國）。
台灣的情況並不更好：財團跨足媒體、娛樂、政治影響力圈；地方政府廣告分配不透明；公營媒體定位模糊；純粹的新聞機構逐漸式微；監管機構遭不同陣營質疑。這些都與 Liberties 所點出的問題呼應。
當媒體市場集中、政治人物直播化、政府資訊分散在社群平台，民主的「公共事實」就會瓦解。
六、台灣需要什麼樣的改革？五項建議
1. 政治人物應被要求遵守公共採訪倫理，不得直播霸凌記者。直播不是免責空間。
2. 記者協會與媒體公會應制定「直播干預採訪準則」，避免採訪權遭政治直播侵蝕。
3. 建立「國家廣告公開資料庫」，比照Liberties 建議，讓政府資源分配透明可查。
4. 加強政府資訊公開法與審查機制，避免濫用例外條款。
5. 制定台灣版的反 SLAPP 機制（包含非訴訟型），包含直播霸凌、群眾動員的寒蟬效應。
6. 立法院應制定內規，禁止立法委員於各種會議中直播。
民主不是靠直播，而是靠問責
Liberties 的報告讓我們看到歐洲民主的脆弱之處：記者被威脅、媒體被收編、公共資訊被遮蔽、政治人物繞過媒體、民主機制被侵蝕。
台灣今天面對的，也是同樣的挑戰，只是呈現方式不同。台灣的危機不是制度倒退，而是政治人物利用新媒體技術削弱制度。直播政治變成政治人物的擴音器，而媒體卻被迫退到訊息鏈的末端。
當媒體退後一步，政治人物便前進兩步；當記者失去保護，民主就失去免疫能力；而當社會誤以為直播就是透明，我們可能正走入一個看得到政治人物的臉，看不到權力及事實真相的時代。
民主不是靠直播，而是靠問責。 而問責，需要一個被尊重、能自由提問的媒體環境。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
Meta的歐洲政治廣告封鎖潮 敲響台灣媒體的平台依賴警鐘
自我假造的時代：當政治人物開始「深偽」自己
徐淑卿專欄：罪行的反覆
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 170
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 178
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 186
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 24
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 22
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 69
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 1 天前 ・ 43
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 19
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 1 天前 ・ 61
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 19 小時前 ・ 1
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 13 小時前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 17 小時前 ・ 2
卓榮泰拒執行立院版財劃法 深綠學者憂「法治被人治取代」
立法院5日以59比50票數否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰當天強硬表態，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。據黨政人士透露，府院高層已決定不採「不公布、不副署」方式，賴清德總統將在規定時間內公布法案，但行政院堅持不會執行，並將聲請釋憲。此舉在綠營內部引發討論，成大電機系教授李忠憲警告，公布法律卻不執行是比惡法更快摧毀國家的道路。中天新聞網 ・ 20 分鐘前 ・ 2
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 9
反共凝聚人民！賴清德籲不分政黨團結對外
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（6）日表示，國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 13