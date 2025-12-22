媒體規管：決策粗糙就會歹戲拖棚

[FTNN新聞網]文／鄭自隆（國立政治大學傳播學院退休教授）

做任何決策要掌握「最好的準備、最壞的打算」，不能只想到好處，更必須將可能遇到的問題一併考慮，民進黨的媒體規管，從最近的小紅書，回溯蔡英文時代的Taiwan Plus、中天電視關台都患了「粗糙」的毛病，粗糙就會三不五時冒出問題，形成歹戲拖棚，折損政府威信。

政府宣布自今年12月起，對小紅書實施為期一年的封鎖。（圖／美聯社）

《小紅書》事件是12月初發生，經過2週本來新聞熱度已經消失，但近日卻有想蹭話題的綠營女議員自揭其短，要蔣萬安市長赴上海參加雙城論壇時，交涉小紅書提供資料，讓警方偵辦詐騙案；這幾位議員無俚頭的要求，正突顯民進黨政府兩岸關係的困境，主管兩岸事務的海基會年來有萬餘函件，對岸通通「已讀不回」，憑甚麼要求地方政府代庖中央事務。

政府宣布自今年12月起，對小紅書實施為期一年的封鎖，理由是自去年至今涉及1706起詐騙案件，損失高達2億4786萬元，但因沒在台灣落地，無法調取資料，偵辦面臨困難，因此內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，做出「網際網路停止解析或限制接取」措施。

明眼人不會認為政府是為打詐而封鎖小紅書，小紅書的詐騙數量與金額根本排不上榜，遠不及臉書、Threads和IG、Line，封鎖小紅書當然是政治思考，換言之是民進黨政府媒體規管的一環。

有人說小紅書內容只是吃喝玩樂，使用族群年齡甚低，約18～35歲之間，大部分無投票權，政治影響力低，封鎖小紅書哪會是「政治考量」？這樣想是忽略傳播媒體的涵化能力，涵化cultivation指的是因長期接觸媒體而產生的潛移默化影響力，當長期接觸小紅書的化妝、旅遊、做菜、搞笑內容，久而久之就會認為是同掛in-group的，形成文化認同，不分你我，沒有外人；這也是中國學者張維為說的，「台灣年輕人喜歡小紅書…，如果統一後，治理台灣會比治理香港容易」，或許就是張維為這段話，才引來「殺機」。

儘管有潛在的影響力，但痛下殺手卻未必能佔到便宜，網路資訊的流通是跨國化、去中心化，當人人都會「翻牆」時，圍堵就會成笑話，當然政府也知道「翻牆」，所以有位官員受訪時就講得直白「讓它變得很難用」而非「全面封鎖」，但付出的代價，言論自由評價降級、年輕人不爽，值得嗎？

台灣媒體市場多元而且選擇便利，似乎不用太擔心單一來源的影響力，現在各縣市跨年活動，紛紛找來韓團，甚至台灣表演圈整個下半年都壟罩在「韓流」中，這也是外來文化影響力，但流行就是一陣風，來來去去，韓流如此，小紅書也會如此。

中天新聞台於2020年12月12日停止其在有線電視第52頻道播出。（圖／取自臉書／中天新聞）

討論小紅書時，也有人拿來類比《中天關台》，認為這是民進黨政府對言論自由的打壓，蔡英文時代處裡中天關台更為粗糙；中天新聞台2018年縣市長選舉與2019年報導2020年1月大選的新聞，因明顯傾斜引起社會討論，NCC出手，2020年底以違反新聞專業與法律規定、多次受罰仍未改善，及內控與自律機制不足為由，不續發有線電視新聞頻道執照，並於2020年12月12日停止其在有線電視第52頻道播出。

當年中天新聞的確引來許多批評，包含報導假新聞、立場類似紅媒、違反公共利益，但都有討論空間；什麼是「假新聞」？在學理上無法判斷含「真」量多少以上才算是「真新聞」；而主張「紅媒」就應該被關，其心態就如同兩蔣時代的警備總部與文工會，意見與當道不合就是非我族類顛覆政府，應該閉嘴；至於公共利益，所謂的公共指的是public的概念，是「分眾」而非「大眾」，既然分眾，試問「韓粉」是不是分眾的一種，中天提供韓粉相濡以沫的同溫層平台，算不算公共利益？

中天新聞內容是應該受到檢討，但罪應不至於誅，NCC不但關了台，當時主委還公然主張將#52黃金頻道給華視，說「給公共媒體一個機會」，頻道位置定頻是商業機制，由系統台自行決定，而不是NCC說了算，主委表態當然極不得體；當年粗糙的決策、粗魯的手法，後續拖棚的歹戲就會逐漸浮現。

2023年台北高等行政法院判決，NCC換照審查時使用不適當的基準與程序，撤銷NCC不予換照的處分，並將案件發回NCC重新處理，中天取得一審勝訴；接著中天對NCC的裁處決定，逐一提出訴訟；以後若中天以累積勝訴，提出恢復#52頻道主張，NCC怎麼辦？

NCC要發給一紙頻道執照，當然沒有問題，但要恢復#52頻道可就難了，整個中天關台最大贏家，不是民進黨政府，而是系統台，系統台播出中天，要支付中天授權費，但華視上架#52，卻要付上架費給系統台，一來一往系統台每月應有4千餘萬元左右的收入，全年即達約6億元，這是商業機制，中天回得去嗎？因打壓言論自由，民進黨政府受傷，系統台因此得利，如此決策不粗糙嗎？

TaiwanPlus是台灣首個全英語新聞資訊內容的國際媒體平台。（圖／翻攝Taiwan Plus官網）

蔡英文時代另一個粗糙的決策是設立Taiwan Plus，據說是蔡英文看到韓國阿里郎電視台成功，而要仿效成立的，起初要交給公視，但當年部分董事認為政府宣傳有違公視精神而反對，支持與否兩派在董事會拍桌對罵，總經理去職，最後文化部交由中央社承辦，至2022年公視新董事會成立，再改由公視接手，沒料到這屆董事會即將卸任換新，在看守期卻開鍘Taiwan Plus執行長；是非對錯，外人無法置喙，但以公視的文化、製作人的潔癖，承接此案，雙方齟齬不斷也是可見。

從蔡英文時代迄今，民進黨並無明確傳播政策作為指引，因此個別零星的媒體規管就難免丟三落四，坑坑疤疤；國事如麻，賴清德政府面臨內外交迫事件何其多，沒顧到傳播政策也是當然，此時個別部會就不要自找麻煩添亂。

