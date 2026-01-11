據報載，芬蘭為對抗假訊息，已將媒體識讀正式納入全國課程，學生最早自3歲起，便開始學習分析不同媒體形式、辨識惡意假訊息，人工智慧識讀亦逐步成為教育重點。在俄烏戰爭後，芬蘭教育現場更被要求系統性導入 AI 識讀，強化學生對資訊操弄的理解，該國也屢次名列「歐洲媒體識讀指數」榜首。

台灣所面對的現實環境，顯然更為複雜。在外因層面，中共長期在台灣言論環境中利用假帳號操弄台灣輿論走向，除了上述「文攻」之外，更有如近日「正義使命-2025」演習的「武嚇」，以及之前的「聯合利劍」演習，本質上為輿論戰、心理戰與法律戰的「三戰」延伸。

內因方面，台灣的言論百花齊放，媒體與執政者間的意見分歧在所難免，然而在朝者動輒以規範假訊息為由縮減言論尺度，對執政者意識形態接近者則大力扶持以放大其影響力。牛津大學路透新聞學研究所於2023年公布的《數位新聞報告》，結果顯示台灣媒體滿意度僅28％，排名第41，為亞洲表現最差。台灣一向以新聞自由自豪，卻同時面臨媒體信任度長期低落的困境。近期政府對小紅書祭出為期1年的限制令，理由為詐騙案件攀升且平台未回應資安改善要求，也引發言論自由與資訊治理的高度爭議。

此外，政黨惡鬥進一步惡化資訊環境。不同政治立場的陣營，時常互控對方散播假訊息，原本應屬於公共政策與國家發展的理性討論，卻動輒被扣上「疑美論」、「台灣失敗論」或「中共同路人」等標籤，使言論自由逐漸染上特定政治顏色，社會對異議聲音的包容度明顯下降，寒蟬效應逐漸擴大。

回到媒體識讀與制度改革，應從三個方向著手。其一，批判思考、人文素養與公共討論能力應深入民心。其二，正視深度報導與專業新聞的市場困境，透過制度與資源支持，讓優質媒體能夠擴大受眾並重建新聞專業的社會信任。其三，媒體識讀教育必須正式且系統性地納入教育體系，並確保其政治中立，避免將特定意識形態包裝為「正確答案」。課程不應僅止於辨別真假，更應引導學生理解網路與社群平台如何運作，此皆屬現代媒體識讀不可或缺的一環。

防治假訊息絕不能以犧牲言論自由為代價。在當前台灣政治與社會高度對立的情境下，言論自由所受到的侵蝕，更不應在「打擊假訊息」的呼聲中被悄然掩蓋。唯有深化媒體與 AI 識讀教育，台灣才能在認知戰的風暴中，守住言論自由並提升社會韌性。（作者為醫師）