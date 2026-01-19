媒體追問誰不忠 卓榮泰巧妙回應

卓榮泰離場時媒體追問「誰不忠？」他回答「你們都很棒」即快步離開。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中天記者兼主播「馬德」林宸佑被控涉犯國安法、貪污治罪條例，被橋頭地院裁定羈押禁見。行政院長今(19)日南下高雄參加海委會合署辦公室上樑典禮，致詞時突然提「絕大多數的媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己」，似乎意有所指，媒體追問誰不忠？他回答「你們都很棒」，即快步離場。

卓榮泰清晨在桃園接機關稅談判團隊後，即風塵僕僕趕到高雄參加上樑典禮，他致詞時首先提到，他今清晨4點就起床準備接機，真的很興奮，去到機場，也有很多各地的百工、百業的各個理事長也在現場，他們也充滿著興奮來迎接鄭麗君副院長跟楊珍妮政委所率領的談判團隊。

廣告 廣告

他話鋒一轉，更難得現場也有很多媒體，一大早媒體都到了現場，「令我非常感動」，所以他特別要向在場的各位媒體也要說一聲，媒體工作是非常專業重要，而且是辛苦，「我也知道，我也肯定」，絕大多數的媒體工作者都是「忠於國家，忠於事實，忠於自己」，而且是會成為社會正義和公道的橋樑。

他隨即要現場來賓一起給媒體工作者最熱烈的鼓勵，台下來賓鼓掌致意，卓榮泰說，「因為有你們才能把我們最正確的訊息散播出去，也因為有你們才能讓國人對國家的政策更了解，大家一起來支持政府的作為，我深深的向媒體工作表示最大的感激。」

典禮結束，媒體追問「誰不忠？」卓榮泰回答「你們都很棒」即快步離場。

【看原文連結】

更多自由時報報導

關稅談判團隊返台卓榮泰親接機 鄭麗君：台灣已成世界關鍵力量

基隆綠營美女刺客拚議員 推朱書昕、吳巧瀅搶攻暖暖、中山

被趕回中國後狂吃台灣豆腐！中配恩綺當街遭公安帶走 直播中嚇哭...

獨家》開鍘武統中配再+1！「關關」被廢止居留許可

