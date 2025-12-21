媒體追查高中生活無果 張文殺人原因為謎！學者曝關鍵：孤狼早已不是「長期養成」

[Newtalk新聞] 台北市發生無差別殺人事件，27歲凶嫌張文犯案動機尚未明朗，但從已公開的行為軌跡與背景線索來看，事件不僅是單一刑案，更可能反映出近年愈發受到關注的「孤狼式攻擊」風險。加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，西方研究發現，孤狼激進化時間正急速縮短，與社群同溫層與封閉群組有關，也使媒體回溯張文高中生活始終查無前兆。





沈榮欽說明，西方恐攻研究顯示，孤狼從出現激進化傾向到實際動手的時間正快速縮短。2002年相關案例平均需16個月，2015年已縮短至不到10個月，近年甚至出現僅數週便付諸行動的狀況。他表示，從心理學角度來看，思想激進化原本需要長時間反覆接觸同類內容，多數人即便不滿，也停留在非暴力表達，但極少數人暴力門檻極低，一旦跨過便會行動。

沈榮欽指出，激進化速度加快，與社群平台的同溫層與封閉討論群組高度相關。這類環境讓個人能長時間、大量接觸激進內容，加上近年仇恨貼文增加，容易形成推波助瀾的效果。他進一步強調，不是每個人都會被影響，也不是每個人激進後都會施暴，但年輕人更容易成為孤狼攻擊的主要族群。





沈榮欽表示，年輕族群較容易相信仇恨貼文，長時間浸泡在網路訊息中，也更容易認為社會對自己不公，並受到其他孤狼案例啟發，加上喜歡表現自我，使其風險相對提高。他指出，張文27歲、個性孤僻、能透過網路購買煙霧彈、穿著刻意突出等特徵，與西方研究中描述的孤狼樣貌相符。





他指出，西方多數恐攻屬於孤狼行動，部分原因在於團體攻擊需要多人協調，較容易外洩消息。台灣除了需防範中共威脅，對孤狼式攻擊也不能掉以輕心，特別是網路上的仇恨貼文與群組，更值得社會關注。





針對媒體大量訪問張文高中同學與師長卻一無所獲，沈榮欽指出，這正反映孤狼激進化時間縮短的現象。張文多數裝備是在10月之後購入，煙霧彈與汽油桶更是在11月購買，顯示從計畫到執行的時間極短。他認為，張文可能是在志願役被迫退役、人生遭逢重大挫折後才開始激進化，因此追溯高中生活難以找到線索。





沈榮欽也呼籲，民眾黨應停止散播仇恨的貼文與影音，並與長期散播仇恨的匿名粉專劃清界線。他強調，並非認為張文與民眾黨有任何關聯，而是檢視國內對年輕人影響最大的政治團體，民眾黨的影響力不容忽視，長期的仇恨論述恐成為激化年輕人的溫床。





他進一步指出，自柯文哲創黨以來，民眾黨內部長期瀰漫「社會對自己不公」的論述氛圍，從「我來做也不會太差」到「以我的學經歷，至少可以當個部長」，都在強化這種情緒。他曾在專欄分析，「小草」的重要組成，是認為自己理應獲得更高尊重、更好待遇的年輕族群，並將自身處境歸因於社會不公。





沈榮欽指出，這種氛圍讓部分年輕支持者對黨內爭議產生不同於常人的解讀，外界越批評，反而越激發反抗心態。他表示，近年針對政黨的個別暴力行為，多可見民眾黨支持者身影，特別是網紅與匿名粉專長期散播陰謀論與仇恨內容，更容易激化支持者行為，這也是他長期感到不安的原因。

