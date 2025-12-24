媒體點名北市隨機殺人案要查「中國刀」 吳宗憲：意義在哪？

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

台北再爆隨機殺人事件，但親綠媒體今天卻重點報導兇嫌張文買「中國刀」。國民黨文傳會主委吳宗憲今受訪質疑，重點是採購的相關刀械有無違反槍砲彈藥管制條例管制的刀械規格，查是不是買中國刀意義在哪？

吳宗憲批評，該新聞只是要引「中國刀」3個字，但硬要講中國刀，那現在拿在手上的手機、筆電是不是幾乎都中國製造，那要不要講？怎麼用呢？該媒體最近一直在造謠，變成小說家、奇幻文學創作者，「這就是黨報了」。

吳宗憲舉例，該媒體近來包含報導鄭習會條件說、藍委台商餐會領旨，就在造謠。

吳宗憲反問，若張文今天拿的是日本刀，難道要去查日本政府？這就是荒謬，這樣的媒體帶給的就是不停的仇恨，民進黨政府放任這個報社這樣惡搞，在任何事件中找政治攻擊武器，這只會讓台灣更加對立，團結台灣團結到哪去？

吳宗憲說，國外都可以買刀械回來，只要符合規定，管制之外的都可以用。

吳宗憲更嗆，民進黨若今天有種，就學南北韓完全斷絕聯繫，不要一方面要靠ECFA去大陸賺大錢，另方面又要告訴台灣買中國刀要追查，「你瘋了嗎」？

對於近日批評「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」遭綠營圍剿，吳宗憲反批，民進黨又回到以往那套斷章取義，很悲哀，這個政府到最後只會玩一些耍嘴皮的事情。

吳宗憲重申，政府宣傳到大陸會被活摘器官，那去問一下民進黨立委沈伯洋爸爸器官是不是還健在，這句話哪涉及人身攻擊？自己解釋完民進黨立委吳思瑤又說不要繼續狡辯硬坳，自己哪在硬坳，吳的腦子才在硬坳什麼東西。

吳宗憲表示，民進黨政府一直在渲染這件事，卻不敢面對現實，這麼多年下來有哪一個中華民國國民出來講有這件事？台商已經很可憐，在大陸像被政府丟包的孤兒，才轉而找在野黨立委處理很多事情，立委去那還要被講。

