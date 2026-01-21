媒體⼈⾺不停蹄三赴吉安！捐⽶1,250公⽄迎接⾺年

生活中心／綜合報導

台灣媒體⼈關懷公益協會在21⽇下午，由協會理事⻑莊順發、秘書⻑鄭兆佐共同帶團，第三度前進花蓮吉安，捐⽩⽶給吉安鄉的原住⺠⽂化健康站，這次更增加到1,250 公⽄，選在農曆年前進⾏送⽶⾏動，也祝福⽂健站的⻑輩們新的⼀年「⿓⾺精神」。





媒體⼈⾺不停蹄三赴吉安！ 將承諾化為常態 捐⽶1,250公⽄迎接⾺年

台灣媒體⼈關懷公益協會理事⻑莊順發，表示要讓這樣的送⽶活動，成為協會常態⾏動的意志。（圖／翻攝畫面）

台灣媒體⼈關懷公益協會理事⻑莊順發表⽰，從去年信守承諾，重新回到吉安送⽶之後，就更加堅定，要讓這樣的送⽶活動，成為協會常態⾏動的意志，也希望把送暖的範圍，從吉安作為起點，繼續向外擴散，把溫暖送到更多地⽅，送給更多需要的⼈。

廣告 廣告

媒體⼈⾺不停蹄三赴吉安！ 將承諾化為常態 捐⽶1,250公⽄迎接⾺年

莊順發（右）表示這次同樣以採購在地吉安⽶的⽅式，⽤最直接的⽅法，幫助在地農⺠、也幫助在地弱勢⻑輩。（圖／翻攝畫面）

莊順發指出，過去⼀年，協會可以說是⾺不停蹄，與更多的單位合作，四⽉攜⼿運彩協進會，⼀起參加⾼雄市社會局的「⾝⼼障礙者⽇照服務嘉年華」，與照顧者們同樂，分擔平常照護的⾟勞；九⽉先後分批，協助捐贈及搬運⽩⽶，到⾼雄市社會局、⾼雄實物銀⾏及屏東⼈安基⾦會等單位，共800 ⽄⽩⽶；也第三度參與新聞盃籃球賽，⿎勵基層籃球隊。

媒體⼈⾺不停蹄三赴吉安！ 將承諾化為常態 捐⽶1,250公⽄迎接⾺年

台灣媒體⼈關懷公益協會是在2023 年成⽴的協會。（圖／翻攝畫面）

莊順發說，再回到吉安，就像是回到家⼀樣，回到協會發⼼的起點，因此回到吉安不只是做公益，更像是回來⾒⾒家⼈、⾒⾒⽼朋友⼀樣地親切，特別是過去兩年，花蓮在接連遭受重⼤的天然災害之後，更是經常⼼繫著吉安、⼼繫著花蓮⼤家，這次同樣以採購在地吉安⽶的⽅式，⽤最直接的⽅法，幫助在地農⺠、也幫助在地弱勢⻑輩，也感謝包括福容飯店、東亞國際企業公司、台灣維⽣⾷品、澤昂有限公司、瑞豐夜市曾繼輝董事⻑，還有王瀚誼律師等夥伴的共同參與，讓協會的送暖⾏動可以持續不間斷。

媒體⼈⾺不停蹄三赴吉安！ 將承諾化為常態 捐⽶1,250公⽄迎接⾺年

此次送米活動許多企業也有參與。（圖／翻攝畫面）

也是媒體⼈的吉安鄉余震華鄉代表，歡迎協會再次回到吉安，更笑說「阿發真的是很有義氣」，每⼀年時間⼀到就會打電話來問送⽶的事情，也很⾼興讓這樣的送暖活動，變成常態的活動，讓有最多原住⺠⽂健站的吉安鄉⻑輩們，可以安⼼迎接農曆新年。

媒體⼈⾺不停蹄三赴吉安！ 將承諾化為常態 捐⽶1,250公⽄迎接⾺年

台灣媒體⼈關懷公益協會成⽴三年來，連續三年在農曆年前來到吉安。（圖／翻攝畫面）

台灣媒體⼈關懷公益協會是在2023 年成⽴的協會，協會表⽰，成⽴三年來，連續三年在農曆年前來到吉安，不但這次參與的團員更多，出現了新⾯孔，三年來，協會的會員數也翻倍成⻑，代表我們的⾏動獲得更多媒體⼈會員的⽀持，未來協會也將秉持這樣的初⼼，媒合社會資源，送到最需要的社會⾓落。

媒體⼈⾺不停蹄三赴吉安！ 將承諾化為常態 捐⽶1,250公⽄迎接⾺年

台灣媒體⼈關懷公益協會未來也將秉持初⼼，媒合社會資源，送到最需要的社會⾓落。（圖／翻攝畫面）





原文出處：媒體⼈⾺不停蹄三赴吉安！將承諾化為常態「捐⽶1,250公⽄」迎接⾺年

更多民視新聞報導

比八點檔還扯！巴西夫妻結婚19年後發現竟是兄妹

尾牙應酬不想宿醉？營養師點名喝酒前「關鍵2步」

斑馬線突然多了「3條神秘直線」！交通部揭暖心用途

