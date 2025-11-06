媒體：中國下令數據中心須採用國產AI晶片

（德國之聲中文網）路透社週三（11月5日）引述知情人士說法稱，近幾週，中國官方監管機構下達指導意見，要求接受國家資金新設置的數據中心，須使用中國生產的人工智慧（AI）晶片。其中，設置完工進度低於30%的數據中心，必須移除所有外國生產的晶片、或取消採購計畫；進度高於30%者，則視個案情況而定。

這可能是中國至今最強力的科技與關鍵基礎建設去外資化舉措。北京近年正試圖提升AI晶片自給；而在美中貿易戰之中，中國能否取得輝達（Nvidia，又稱英偉達）等美國公司製造的高階AI晶片，一直是美中在高端運算與人工智慧主導權之爭的核心議題。

美國總統川普上週與中國國家主席習近平會談後，哥倫比亞廣播公司（CBS）在週日（2日）播出川普的訪談，他透露美國會允許中國與輝達往來，但不涉及最先進的Blackwell晶片。

不過，北京這項使用國產晶片的新規定，恐重挫輝達重新掌握中國市場的希望，同時為包括華為在內的本土競爭對手創造新的晶片商機。

根據知情人士，目前尚不清楚該指導意見是否適用全中國，或僅針對特定省份；他們也未透露是哪一個中國監管機構下達命令，並因議題敏感而要求匿名。

除輝達外，向中國出口的美國晶片業者也包含超微（AMD）與英特爾（Intel）。輝達與超微未回應路透社的置評請求；英特爾則拒絕評論。中國兩個主要監管機構國家網信辦與國家發展和改革委員會，也未回覆置評請求。

中國挹注國家資金 反制美國晶片出口管制

路透社檢視中國政府標案資料發現，自2021年以來，中國AI數據中心專案已吸引超過1000億美元的國家資金投資。中國大多數的數據中心在建設過程中均獲得某種形式的國家資金支持，但目前尚不清楚有多少專案受到新的指導意見影響。

消息人士指出，因為新規定，部分專案已被迫在開工前中止，包括一個位於中國西北、原計畫採用輝達晶片的設施。

北京長期以來對華府的晶片出口管制感到不滿，認為美國試圖阻礙中國科技進步。中國為減少對美技術依賴，已採取一連串反制與自立措施。

美國方面則以「中國可能利用這些晶片增強軍武」為由，為出口限制辯護。

黃仁勳警示：中國將贏得AI競賽

在上週川習會結束後，美國仍維持對輝達最高階AI晶片的出口管制。輝達執行長黃仁勳週三（11月5日）在《金融時報》舉辦的AI論壇場邊受訪時警告，美國可能在人工智慧競賽中輸給中國，因為中國擁有更低的能源成本與更寬鬆的監管環境。

黃仁勳說：「中國可能在AI競賽中勝出。」

他表示，美國與英國等西方國家被「犬儒主義」拖累，並批評美國各州對AI推出的新規可能導致「50種不同監管制度」。黃仁勳認為，中國提供能源補貼、以國產晶片替代輝達產品，讓在地科技公司能用更低成本進行AI運算。

作者: 周依恩 (路透社、《金融時報》等)