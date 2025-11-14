媒體：亞馬遜微軟支持立法，限制英偉達芯片對華出口

（德國之聲中文網）《華爾街日報》周四（11月13日）援引知情人士報道稱，亞馬遜加入微軟的行列，支持一項進一步限制芯片制造商英偉達向中國出口芯片的立法案。

該報道稱，這項名為GAIN AI的法案，也得到了人工智能初創公司Anthropic的支持。

GAIN是“Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence”（保障國家人工智能的獲取與創新）的縮寫。該法案作為《國防授權法案》的一部分提出，要求AI芯片制造商在向外國客戶供貨之前，優先滿足美國國內對先進處理器的訂單。

《華爾街日報》評論稱，該政策將使包括微軟與亞馬遜在內的科技公司在其全球數據中心獲得芯片供應的優先權。

亞馬遜和微軟罕見地與英偉達立場相左

據該報道，微軟已公開表達對該法案的支持，而亞馬遜雲業務部門的官員則私下告訴參議院工作人員，他們也支持該法案。

《華爾街日報》指出，微軟和亞馬遜的態度與其芯片供應商英偉達存在罕見分歧。兩家公司深度依賴英偉達GPU，卻在政策上支持限制其對華出口，反映出AI領域競爭激烈，各家公司正試圖確保自身獲得更有利的芯片供應。

國會考慮是否將該法案納入《國防授權法案》

該報道還提到，GAIN AI法案已獲得關鍵民主黨人支持，包括參議院多數黨領袖查克·舒默（Charles E. Schumer），但要繼續推進仍需更多國會議員批准。國會正在考慮是否將該法案作為修正案納入《國防授權法案》。這一法案通常會在年底前提交總統簽署。

報道稱，白宮官員——包括負責AI的大衛·薩克斯David Sacks——告訴法案提案人、參議員吉姆·班克斯（Jim Banks），由於美國商務部本已監管芯片出口，該政策的實際影響有限。

Meta和Alphabet旗下的谷歌尚未對該法案表態，美國總統特朗普也未表明立場。

路透社無法立即核實這份報道。亞馬遜拒絕置評，而微軟、Anthropic 及白宮也未立即回應路透社的置評請求。

英偉達加強游說

全球佔據主導地位的芯片制造商英偉達此前曾表示，GAIN AI法案法案屬於不必要的市場干預，將限制全球先進芯片的競爭，可能為更多出口限制打開大門，從而減少其他國家可獲得的算力。

《華爾街日報》亦提到，英偉達今年大幅加大在華盛頓的游說力度，並援引OpenSecrets數據報道，英偉達今年前三季度游說支出已近350萬美元，遠超2024全年的64萬美元。英偉達CEO黃仁勳也多次與特朗普討論AI政策。

路透社評論認為，該項立法體現出：在擔憂中國可能利用獲得高端AI能力來強化軍事力量之際，華盛頓正試圖優先保障美國自身需求。

作者: 德正 (路透社，華爾街日報)