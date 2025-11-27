媒體：川普建議高市早苗勿因台灣議題激怒中國

（德國之聲中文網）中日關係自日相高市早苗發表「台灣有事」言論之後急速惡化，美國總統川普本週稍早分別與兩國領袖通話。週四（11月27日），《華爾街日報》、路透社等媒體消息指，川普在電話中建議高市早苗不要在台灣主權議題上激怒中國。

《華爾街日報》首先報導此事，開頭寫道：「中國領導人習近平生氣了，而川普總統正在聆聽。」週一（24日），川普與習近平通話了半小時後，接著也跟高市通電話，引發外界揣測中國是否要求美方介入緩和局勢；根據多位知情的日本官員和一位美方人士說法，川普在電話中曾委婉向高市提出建議，但並沒有強力施壓她收回「台灣有事」相關言論。

路透社則引述2位不具名的日本政府消息來源，稱川普向高市早苗表示不樂見緊張局勢繼續升高，但並沒有對她做出明確的要求、或者呼應中方「高市應撤回言論」的主張。

針對上述報導，白宮發布川普的回應：「美國跟中國的關係非常好，這對日本也是非常好的，日本是我們親密的盟友。跟中國相處融洽，對中美都是好事。在我看來，習主席將會大幅增加對美國大豆等農產品的採購，而對我們的農民好的事情，我都覺得很好……我們跟日本、中國、韓國等等很多國家都簽了很棒的貿易協議，世界很平和，就這樣繼續下去吧！」

日相辦公室拒絕回應。日本內閣官房長官木原稔27日則表示，川普在通話中向高市首相說明了美中關係近況，但會談具體內容「涉及外交往來，不予置評」。

26日，高市早苗與在野黨領袖會談，立憲民主黨代表野田佳彥再次問及她對「台灣有事」議題的態度。高市重申日本政府立場，稱日本已透過《舊金山和約》放棄對台灣的所有權利與許可權，如今「沒有立場認定台灣的法律地位」。她還表示，日本面對中國保持開放態度，身為日相有責任以溝通建立全面的良好關係，「把國家利益最大化」。

對此，野田佳彥認為高市實質上形同撤回了先前的發言。不過，高市26日曾說她並不打算收回先前言論。

川普態度受矚 中共黨媒籲美共抗軍國主義

部分媒體消息與觀察指出，川普在公開場合對中日爭端保持沉默，令日方感到憂慮。

根據中國官媒新華社，習近平24日告訴川普，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」；川普在「真實社群」平台的發文則稱兩人討論了烏克蘭、芬太尼以及中國購買美國大豆等議題，但文中並未提到台灣或中日外交衝突。

美國駐日大使格拉斯（George Glass）多次表態美國支持日本，但有2位日本執政黨議員向路透社透露，他們原本希望美方展現出對日本全力支持；其中一位議員稱日本「希望川普本人發話」，因為川普若保持沉默，可能被解讀為容許中國對日本施加更大壓力。也有專家認為，川普現在更關注如何維持美中之間的貿易戰休兵，並在他明年4月造訪北京前避免對峙升級。

此前，部分日本官員便擔心川普可能為了跟中國達成貿易協議，而削弱對台灣的支持，這恐怕助長中國氣焰、甚至引發東亞衝突。

東京上智大學的政治學者前嶋和弘認為：「對川普來說，最重要的事就是美中關係……日本一直被視為控管這段關係的工具或籌碼。」

27日，中共黨媒《人民日報》發布「鐘聲」（寓意為「中國之聲」）評論專欄，重申台灣是「中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線」，批評高市早苗「嚴重越線挑釁」，同時向美國喊話，稱兩國二戰期間曾「並肩抗擊法西斯和軍國主義」，因此如今有責任共同「維護好二戰勝利成果……阻擊任何復活軍國主義、破壞地區和世界和平穩定的圖謀和行徑」。

中國駐日大使館26日也再度提醒在日中國人「注意人身安全」，聲稱日本治安惡化、對中國人的歧視案件增加。日方否認相關犯罪案件數量上升，稱今年前10個月的謀殺案比去年同期減半。

