媒體：歐盟加強管控第三國投資港口 意指中國

（德國之聲中文網）China.Table2月5日報道說，據該媒體獲得的一份初步草案，歐委會計劃加強對第三國投資歐盟港口的管控。

該媒體報道稱，所獲得26頁文件尚處於初稿階段，部分段落還有空缺。歐委會將於2月18日提交該港口戰略文件。

據該報道，盡管文件中未明確提及中國，但涉及第三國投資的部分可以看出，所指的是中國對歐盟港口的投資。

按照該草案，歐盟成員國將須對第三國投資泛歐交通網絡（TEN-T）進行審查。歐委會將提供相應的前提條件目錄。其中包括對港口、碼頭、服務商、運營商、能源基礎設施可能存在的風險進行評估，特別著眼於關鍵供應鏈以及軍事機動性。

報道稱，歐委會以“歐盟加強經濟安全戰略”為框架，該戰略包括“阻止高風險企業獲得准入”等內容，要求對第三國投資歐盟港口進行監測。歐委會也依據“軍事機動性條例”，要求成員國制定更嚴格的規則，特別是涉及具有重要的戰略意義、也可用於軍事目的的基礎設施。

此外，成員國應支持“創新性歐盟制造解決方案”，特別是成員國發放或延長港口特許經營權時。同樣的原則也適用於相關土地租賃合同，以加強本土市場的競爭力。

歐委會還要求支持歐盟企業在第三國港口投資時獲得對等的准入權。對於將歐盟企業排除在外的第三國，也將無權獲得歐盟港口的特許權。

中國國有企業投資歐盟港口

China.Table的報道寫道，中國國有企業在歐盟港口領域相當活躍。報道引述柏林墨卡托中國中心（Merics）一份研究稱，中遠集團在比雷埃夫斯港擁有多數股份,在鹿特丹、安特衛普和漢堡的集裝箱碼頭持有少數股份。在南歐港口，如瓦倫西亞、畢爾巴鄂、馬賽以及意大利的瓦多利古雷也有中國企業參股或直接運營碼頭業務。該研究認為，這些投資是中國戰略網絡的一部分，旨在加強對國際商路沿線基礎設施、商品流動的影響力。

（據China.Table）

作者: 德才