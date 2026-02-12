俄烏戰爭將滿四周年 澤連斯基擬宣布大選

（德國之聲中文網）法新社報導，澤連斯基周三強調，烏克蘭舉行總統選舉的必要條件仍包含安全保障措施須到位，以及與俄羅斯停火，“我已經說過，這件事其實很簡單：先建立停火，接著就能舉行選舉。”澤連斯基透過語音信息向記者指出，若俄羅斯也同意停火，或許可能在今年夏天前“結束敵對行動”。

自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，烏克蘭因實施戒嚴，已暫停選舉。俄羅斯總統普京也曾因此質疑澤連斯基政府在烏克蘭的政權合法性。

澤連斯基多次表態稱，在國家仍處於戒嚴狀態、數百萬烏克蘭人流離失所、約20%的國土被俄羅斯佔領的情況下，舉行選舉是不可能的；但近期他表示願意根據美國結束戰爭的計畫迅速舉行選舉。他也稱，任何涉及向莫斯科割讓領土的協議都應該進行全民公投。

路透社上周報道稱，根據美烏談判代表正在討論的框架，任何和平協議都將提交烏克蘭選民進行全民公投，同時將舉行全國大選。據路透社，官員們討論了全國大選和全民公投在5月舉行的可能性。

《金融時報》援引烏克蘭和歐洲官員的消息報道，烏克蘭總統澤連斯基計劃宣布春季舉行總統選舉和和平公投的籌備工作。該報稱，計劃細節將於2月24日公布。

報道稱，此舉正值白宮向基輔施加巨大壓力，要求其在春季結束和俄羅斯之間的和平談判之際。澤連斯基上周告訴記者：“他們說想在6月份之前完成所有工作……以便結束戰爭。”他指出，白宮希望將注意力轉移到11月份的美國中期選舉上。“他們想要一個明確的時間表。”

專家：戰時選舉存在合法性風險

參與規劃的烏克蘭和歐洲官員以及其他知情人士對《金融時報》透露，澤連斯基計劃於2月24日——俄羅斯全面入侵烏克蘭四周年紀念日，宣布總統選舉和全民公投的計劃。

有官員和選舉專家認為，同時舉行兩場投票可能有助於拉高投票率。澤連斯基辦公室未回應《金融時報》的詢問，美國駐基輔大使館也拒絕置評。

民調顯示，盡管澤連斯基在國內的支持率仍然很高，但較四年前幾乎全民支持的水平已有所下降，原因是民眾對戰爭感到厭倦並對政府高層的腐敗醜聞不滿。

根據時間表，烏克蘭議會將在3月和4月期間完成必要的法律修改，以確保在戰時條件下能夠進行投票。

有專家警告稱，加快選舉進程意味著在數十萬烏克蘭士兵在前線作戰、數百萬人流離失所的情況下舉行選舉，這將對選舉的合法性構成風險。

總部位於基輔的智庫OPORA董事會主席奧爾加·艾瓦佐夫斯卡（Olha Aivazovska）對《金融時報》表示，六個月的選舉准備時間“不能再短”了，她警告，如果沒有停火，俄羅斯很容易干擾選舉，例如俄羅斯無人機的無處不在使烏克蘭各地的投票站都面臨威脅，“這種情況是史無前例的”。

澤連斯基：大選可行 前提是美歐保障安全

一些政治家也反對在達成以強有力的安全保障為後盾的持久和平協議之前舉行選舉，因為此舉可能會加劇國內政治分裂。

“戰爭期間的政治競爭是有害的，”基輔市長維塔利·克利奇科（Vitali Klitschko）告訴《金融時報》。 “我們可以從內部摧毀這個國家……（而這正是）俄羅斯的目標。”

作者: 德正 (金融時報、路透社)