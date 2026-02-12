俄烏戰爭將滿四周年 澤連斯基擬宣布大選
（德國之聲中文網）法新社報導，澤連斯基周三強調，烏克蘭舉行總統選舉的必要條件仍包含安全保障措施須到位，以及與俄羅斯停火，“我已經說過，這件事其實很簡單：先建立停火，接著就能舉行選舉。”澤連斯基透過語音信息向記者指出，若俄羅斯也同意停火，或許可能在今年夏天前“結束敵對行動”。
自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，烏克蘭因實施戒嚴，已暫停選舉。俄羅斯總統普京也曾因此質疑澤連斯基政府在烏克蘭的政權合法性。
澤連斯基多次表態稱，在國家仍處於戒嚴狀態、數百萬烏克蘭人流離失所、約20%的國土被俄羅斯佔領的情況下，舉行選舉是不可能的；但近期他表示願意根據美國結束戰爭的計畫迅速舉行選舉。他也稱，任何涉及向莫斯科割讓領土的協議都應該進行全民公投。
路透社上周報道稱，根據美烏談判代表正在討論的框架，任何和平協議都將提交烏克蘭選民進行全民公投，同時將舉行全國大選。據路透社，官員們討論了全國大選和全民公投在5月舉行的可能性。
《金融時報》援引烏克蘭和歐洲官員的消息報道，烏克蘭總統澤連斯基計劃宣布春季舉行總統選舉和和平公投的籌備工作。該報稱，計劃細節將於2月24日公布。
報道稱，此舉正值白宮向基輔施加巨大壓力，要求其在春季結束和俄羅斯之間的和平談判之際。澤連斯基上周告訴記者：“他們說想在6月份之前完成所有工作……以便結束戰爭。”他指出，白宮希望將注意力轉移到11月份的美國中期選舉上。“他們想要一個明確的時間表。”
專家：戰時選舉存在合法性風險
參與規劃的烏克蘭和歐洲官員以及其他知情人士對《金融時報》透露，澤連斯基計劃於2月24日——俄羅斯全面入侵烏克蘭四周年紀念日，宣布總統選舉和全民公投的計劃。
有官員和選舉專家認為，同時舉行兩場投票可能有助於拉高投票率。澤連斯基辦公室未回應《金融時報》的詢問，美國駐基輔大使館也拒絕置評。
民調顯示，盡管澤連斯基在國內的支持率仍然很高，但較四年前幾乎全民支持的水平已有所下降，原因是民眾對戰爭感到厭倦並對政府高層的腐敗醜聞不滿。
根據時間表，烏克蘭議會將在3月和4月期間完成必要的法律修改，以確保在戰時條件下能夠進行投票。
有專家警告稱，加快選舉進程意味著在數十萬烏克蘭士兵在前線作戰、數百萬人流離失所的情況下舉行選舉，這將對選舉的合法性構成風險。
總部位於基輔的智庫OPORA董事會主席奧爾加·艾瓦佐夫斯卡（Olha Aivazovska）對《金融時報》表示，六個月的選舉准備時間“不能再短”了，她警告，如果沒有停火，俄羅斯很容易干擾選舉，例如俄羅斯無人機的無處不在使烏克蘭各地的投票站都面臨威脅，“這種情況是史無前例的”。
澤連斯基：大選可行 前提是美歐保障安全
一些政治家也反對在達成以強有力的安全保障為後盾的持久和平協議之前舉行選舉，因為此舉可能會加劇國內政治分裂。
“戰爭期間的政治競爭是有害的，”基輔市長維塔利·克利奇科（Vitali Klitschko）告訴《金融時報》。 “我們可以從內部摧毀這個國家……（而這正是）俄羅斯的目標。”
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正 (金融時報、路透社)
其他人也在看
供電兩小時，斷電六小時——俄烏戰爭第四個寒冬，人們如何撐過零下15度的日常
零下15度的寒風呼嘯地穿過基輔的街道，俄烏戰爭即將在今（2026）年2月24日打滿4年，這是俄羅斯入侵以來的第四個冬天，基輔面臨2014年以來最嚴酷的低溫。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr...
俄烏戰爭4週年當天！澤倫斯基擬宣布總統大選 和平協議交付公投
英國《金融時報》引述烏克蘭及歐洲官員透露，烏克蘭總統澤倫斯基擬於24日宣布總統選舉計劃，現已開始進行籌畫，並將針對與俄羅斯的潛在和平協議舉行公投。
過年選片攻略｜影音平台、電影台必看《侏羅紀世界》《不可能的任務》《小小兵》系列電影這裡追
春節連假就是補完經典系列電影的最佳時機！如果你不想花時間滑片單、不知道從哪一系列開始追，這篇直接幫你整理好2026年春節期間電視台強檔播出片單，以及線上影音平台能一次補齊的系列電影。不論是動作爽片、科幻史詩還是經典冒險，包括在去年陸續推出續集的《侏羅紀世界》、《不可能的任務》、《阿凡達》、預計今年上映續作的《小小兵》、《王者天下》等系列電影都能一口氣追完。過年不只追劇，電影馬拉松更過癮。
俄軍空襲烏東博戈杜希夫 3嬰孩與1男喪生
（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏境東部城市博戈杜希夫（Bogodukhiv）發動空襲，造成4人死亡，其中包括3名年幼的嬰孩。
應對中美俄挑戰 歐盟將召開「競爭力」峰會
歐盟領導人本周四（2月12日）將齊聚比利時的一座城堡，商討在以規則為基礎的世界秩序日漸瓦解之際，如何與美、中這樣的全球競爭對手展開經濟競爭。
金融時報：澤倫斯基計畫5/15舉行總統大選、和平協議公投
金融時報報導，烏克蘭已開始計畫舉行總統大選，以及與俄羅斯達成和平協議的公投，美國總統川普(Donald Trump)政府施壓烏克蘭在5月15日前舉行這兩場投票，否則將失去美國提供的安全保障。 根據烏克蘭與西方官員，以及其他知情消息人士，此舉正值白宮加強對基輔的施壓，希望在春季結束烏克蘭與俄羅斯的和平談判。 烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)已經在6日向記者概述了這項計畫。這項計畫符合美國的推進方向，將在6月底前簽署所有文件，結束這場歐洲自第二次世界大戰以來最大規模的衝突。 澤倫斯基告訴記者：「他們說希望在6月完成所有工作…以便結束戰爭」，並表示白宮希望把焦點放回11月的美國期中選舉，「他們希望明確的時程安排」。 舉行大選將標誌著澤倫斯基政治立場的重大轉向，他一再強調烏克蘭不可能舉行選舉，因為該國仍處於戒嚴令下、有數百萬人被迫離開家園，而且有約20%的領土在俄羅斯佔領之下。 根據參與這項計畫的烏克蘭與歐洲官員，以及其他知情人士，澤倫斯基有意在2月24日，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭的4週年，宣布舉行總統大選與公投。(編輯：陳文蔚)
俄無人機轟烏民宅、一家5口僅懷孕母親倖存 澤倫斯基怒批「破壞所有外交努力」
美俄烏上週結束第二輪阿布達比會談，依舊沒有進展。烏克蘭官員11日表示，俄軍再度對烏克蘭發動跨夜無人機攻擊，其中一架無人機撞向烏克蘭東部的一棟房屋，導致一對雙胞胎男童、他們的嬰兒妹妹及孩子的父親喪生。
國台辦批台「抹黑一國兩制」陸委會重申：黎智英案為中共加速極權輸出警訊
香港壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年，陸委會日前嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，應立刻釋放黎智英，並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。中國國台辦今天（2/11）則批評「民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，攻擊抹黑「一國兩制」，陸委會對此重申，黎智英遭重判20年是中共加速極權輸出的警訊，而且此次黎智英遭判刑，引起國際主要國家群起批評、譴責中共違背對港承諾、打壓香港新聞與言論自由、判決不符國際法原則，且是對民主人士的政治迫害。陸委會也表示，究竟是誰在破壞「一國兩制」，事理不辯自明。
台灣最早旅遊網紅！《王哥柳哥》陪你過年 限時9天免費看
過年就是要走春看賀歲片！國家電影及視聽文化中心迎接馬年，二月新春特別推出線上限時放映活動「馬上走透透 Horse會花生」，首波主打闔家觀賞的經典台語喜劇《王哥柳哥過五關》（1963）。這部熱鬧滑稽的作品不僅為2026年「台語片70週年」系列活動「寶島特產：世界ê台語片」打頭陣，更邀請觀眾雲端集合，在農曆年假期間隨點隨看。
柬埔寨打擊跨國詐騙 稱已關閉近200處詐騙中心
（中央社柬埔寨貢不11日綜合外電報導）柬埔寨一名高官說，近幾週打擊跨國詐騙的行動已使近200個詐騙中心關閉。當局罕見開放媒體參觀其中一處據點，藉此展示正積極處理這些針對全球受害者的犯罪行動。
涉助經濟犯偷渡 湖西鄉代判無罪
去年5月留下「家書」後失聯的重大經濟罪犯徐少東，經確認遭法院裁定限制出境、出海的徐，已從澎湖出海偷渡出境，澎湖地檢署介入偵辦後起訴包括澎湖湖西鄉代洪良合等9人，澎湖地院近日審結，被控多項罪名且具體求刑3年10月的洪良合一審宣判無罪。全案可上訴。獲悉判決結果洪僅簡短回應「還我清白就好」。
甩保鑣密會情婦途中遭暗殺？俄格魯烏中將副局長中彈 俄怒指烏指使
[Newtalk新聞] 俄羅斯高層情報系統傳出震撼事件。英媒披露，俄軍事情報機構格魯烏副局長阿列克謝耶夫中將在莫斯科一處公寓秘密會面後，於樓梯間遭槍手暗殺，身中多槍送醫急救，一度命危。俄羅斯聯邦安全局其後宣布，涉案嫌犯已被捕並認罪，行動據稱由烏克蘭國家安全局指示執行，事件引發俄方全面安全審查。 綜合外媒與俄方消息，65 歲的阿列克謝耶夫在莫斯科沃洛科拉姆斯克公路附近一棟公寓遭到近距離槍擊，子彈擊中背部。阿列克謝耶夫當天行程異常低調，並未依慣例配備隨行安保人員，而是前往一處非登記住所與一名年輕女子會面。多名俄方消息人士稱，該女子被認為是他的情婦，但官方尚未證實具體身分。 調查資料顯示，槍手趁大樓警衛換班時段潛入，並以自備鑰匙打開門禁系統，在樓內埋伏行兇。鄰居向警方表示，過去曾多次見到一名身份不明的年輕女子帶著孩童出入該公寓，偶爾也見到與阿列克謝耶夫外貌特徵相符的男子現身。 俄羅斯安全部門稱，一名涉案槍手企圖逃往杜拜途中被捕，另有一名同夥落網。阿列克謝耶夫在送醫後接受緊急手術，目前已恢復意識，仍在治療中。 阿列克謝耶夫當天行程異常低調，並未依慣例配備隨行安保人員，而是前往一處非登記住所與一
H200晶片出口至中國 盧特尼克︰輝達「必須接受」授權條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）10日在聽證會上指出，輝達公司（Nvidia）「必須接受」向中國銷售其第二先進人工智慧（AI）晶片所適用的授權條款。他說：「這些授權條款非常詳細，是與國務院共同制定，輝達必須遵守這些條款。」
大學生活來了！輔大3月7日舉辦開箱日12學院53系一次體驗 預約大學生活
大學生活來了！天主教輔仁大學將於3月7日盛大舉辦「輔大開箱日」，開放全校園區化身大型展示空間，邀請全台高中生與家長走進校園，一次認識12個學院、53個學系，提前體驗未來大學生活樣貌。輔大表示，活動當天將安排學長姐與教授現場分享升學準備與面試技巧，並結合實作體驗、服裝走秀與表演活動，讓學生不只「看簡介」，更能實際感受學習內容與校園氛圍。
美車有望零關稅 能反映車價？ 龔明鑫全說了
美車有望零關稅 能反映車價？ 龔明鑫全說了
行政院政務顧問暨臺北市義勇警察大隊 文山第一區 區大隊長王瑞華率隊展開 115年加強重要節日安全維護工作 並 頒發重要節日慰問金
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為確保農曆春節期間社會治安平穩、交通順暢，行政院政務顧問暨臺北市義勇警察大隊文山第 […]
比鬼更可怕！自拍後面有東西入鏡 「社群成癮引共鳴」嚇爆MZ世代
曾製作過《陰兒房》（Insidious）、《靈動：鬼影實錄》（Paranormal Activity）等驚悚懼作的「恐怖大廠」布倫屋，這回破天荒推出首部西班牙語的原創恐怖新片《鬼追蹤》（Don't Follow Me），並將在2月26日（四）於台灣驚駭獻映。
富特自動洗地機 一機多用途
食安問題連環爆，引發民眾對外食衛生的重視，傑融科技公司自創新品牌富特靈活輕巧洗地機，一機多用途的特色，輕鬆完成大理石、花崗石、室內地板地潔淨、快乾、拋光的清潔工作，協助餐飲業者簡化煩瑣的清洗工作，隨時讓地板清洗乾乾淨淨無油漬。
美就業數據超預期 歐股互有漲跌
（中央社倫敦11日綜合外電報導）美國就業數據優於預期，但短暫的樂觀情緒未能延續，投資人擔心將延後降息，歐洲主要股市今天收盤互有漲跌。
【水象星座運勢】2/12 天蠍座挖掘新標的、雙魚座按照計畫、巨蟹座貨比三家
天蠍幸運色：淺藍色 雙魚幸運色：墨黑色 巨蟹幸運色：黃金色