媒體：烏克蘭有望在2027年加入歐盟

（德國之聲中文網）消息人士表示，鑑於烏克蘭目前尚未完成入盟所需36個繁瑣程序中的任何一個程序，烏克蘭的快速入盟將徹底顛覆歐盟迄今為止的入盟審核程序。

支持烏克蘭加入歐盟的官員表示，將入盟事宜明確寫入烏克蘭和平協議，將使烏克蘭入盟成為既成事實。因為一旦布魯塞爾反對烏克蘭入盟，就將等同於破壞和平進程。與此同時，美國對這一提議的支持，也將意味著特朗普總統可能會要求匈牙利總理歐爾班不要行駛否決權。迄今為止，歐爾班一直是烏克蘭加入歐盟的主要反對者。

烏克蘭總統澤連斯基周四在基輔對記者表示：“基於烏克蘭未來將成為歐盟成員國這一事實，我們已經就若干問題調整了我們的立場。”他說：“烏克蘭加入歐盟的問題，很大程度上取決於歐洲，但事實上也取決於美國。”

2022年2月，俄羅斯發動對烏克蘭的全面侵略後不久，烏克蘭就提交了加入歐盟的申請，並於四個月後獲得正式的入盟候選國地位。

美國總統特朗普周四在白宮對記者表示，他認為美方與俄羅斯“已經非常接近達成協議。我認為我們與烏克蘭也距達成協議越來越近。”

特朗普表示，美國官員將參加周末由德國主辦的一場會議，屆時歐盟和烏克蘭官員將就和平協議中的一些棘手問題展開磋商。

競選期間，特朗普曾承諾，當選總統後會在24小時內結束俄烏戰爭。特朗普周四表示，問題變得有些復雜，“因為你要以某種方式重新劃分領土，這不是一件簡單的事情，它就像一筆復雜的地產交易，但要復雜一千倍。”

俄羅斯總統普京的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）周五表示，俄方迄今為止尚未看到加入了烏克蘭和歐洲盟友訴求的最新版本和平方案。他對記者表示：“等我們看到之後，我想會有很多內容是我們不喜歡的。”烏沙科夫還否決了在頓巴斯設立“自由經濟區”的設想。美國方面正在推動這一設想，前提條件是烏克蘭從該地區全面撤軍。

作者: 德才 (（金融時報等）)