媒體：特朗普要澤連斯基聖誕節前回應和平協議

（德國之聲中文網）《金融時報》周二（12月9日）援引知情官員報道，特朗普總統的特使給予澤連斯基僅“數天”時間，來對美方擬定的和平協議做出回應。這份協議被認為帶有很強的俄羅斯手筆，以出讓烏克蘭領土，換取美國尚十分模糊的安全保證。

烏克蘭總統澤連斯基周一在倫敦會晤了英法德領導人。他告知，在上周六長達兩小時的通話中，特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）和美國總統的女婿庫什納（Jared Kushner）敦促他迅速做出決定。一位知情人士表示，特朗普希望在“聖誕節前”達成協議。

知情官員說，澤連斯基告訴美國特使，他需要時間與歐洲盟友磋商，然後再對華盛頓的提議做出反應。基輔擔心，如果在沒有歐洲支持的情況下，美國單方面推進它的和平協議，將導致西方團結破裂。

一位西方官員形容烏克蘭的境遇進退兩難：一方面，他們無法接受割地條件，另一方面，他們也很難拒絕的美國要求。

周一，特朗​​普在接受Politico采訪時，被問到是否為澤連斯基設定了達成協議的時間表。特朗普表示，“嗯，他得抓緊時間，開始接受現實……因為他正在輸掉（這場戰爭）。”

