媒體：美國籌備更大規模對台軍售 中國警告或致特朗普4月訪華「脫軌」

（德國之聲中文網）據英國《金融時報》報道，美國正在籌備一項新的對台大規模軍售，其中包括“愛國者”導彈在內的多種武器。北京方面已私下警告稱，這一軍售計劃可能會危及美國總統特朗普4月對中國的國事訪問。

台灣國防部周五（2月6日）則表示，鑑於立法院就國防預算仍然陷入僵持，台灣不得不尋求延長與美國簽署一批武器交付協議的期限。

中國的警告是否虛張聲勢？

去年12月，特朗普政府宣布了一項價值111億美元的創紀錄大規模對台軍售計劃，其中包括中程導彈、榴彈炮和無人機，此舉引發了北京方面的強烈不滿。

據報道，知情人士透露，特朗普政府正在制定一項包含四套武器系統的最新對台軍售方案。中國已就這一軍售方案表達了嚴重關切。中方已告知美方，最新對台軍售可能導致特朗普4月對中國的國事訪問“脫軌”。

多名知情人士稱，中國駐華盛頓大使謝鋒已就軍售問題向特朗普政府提出警告。一些美國官員認為中國是在虛張聲勢，不會真的取消特朗普的訪問。

周三(2月4日），習近平與普京視頻會晤幾個小時之後，又與特朗普通了電話。特朗普搶先在他的社交平台Truth Social發布了消息，稱這通電話“非常棒”，“時間很長、很充分”；他將台灣問題列為雙方討論的六七個議題之一，並稱這些議題“都非常積極”。他還表示非常期待將於4月訪問中國的行程。

新華社稍晚的報道口吻不一樣，被認為顯示習近平在通話中就台灣的未來對特朗普發出了強硬的警告。該報道稱，“習近平強調，台灣問題是中美關系中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。”

最新軍售規模可能高達200億美元

《金融時報》報道，新的軍售方案的規模可能高達200億美元。但也有知情人提醒，最終金額仍不確定，也有可能接近去年12月的軍售水平。

上次軍售協議涵蓋82套高機動性火箭炮系統（HIMARS）和420套陸軍戰術導彈系統（ATACMS），還包括60套自行榴彈炮系統及相關設備及無人機。據稱，新的軍售方案將包括四套系統。除了用於攔截來襲導彈的“愛國者”系統外，美國還將允許台灣購買更多“國家先進地空導彈系統”（NASAMS），以及另外兩種武器系統。

根據《台灣關系法》，美國有義務向台灣出售武器，以幫助其進行自我防衛。

特朗普政府據稱原計劃在本月向國會通報這一軍售方案。但一些專家認為，特朗普可能會等到訪華歸來後再推進此事。

台灣國防部爭取美國延期避免撤案

與此同時，據路透社報道，華盛頓方面對台北內部政治爭鬥導致國防預算受阻的挫敗感正在上升。

台灣總統賴清德去年提出一項規模400億美元的特別國防預算草案，以應對來自中國不斷增強的威脅。中國將台灣視為其領土的一部分，並表示可能通過武力攻佔。

由反對黨控制的台灣立法院主張推進成本更低的替代方案，只為購買部分美國武器提供資金。

台灣國防部敦促反對黨批准賴清德政府提出的支出方案，稱任何拖延都可能推遲急需的武器交付，因為其他國家的訂單可能會在生產排期中被優先處理。

台灣國防部周五表示，美國政府已就特別預算中的拖式導彈續購、標槍反甲導彈續購、M109A7自走炮等3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，但因特別條例草案尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素，請求立法院盡快完成審查，“以利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全”。

台灣主要反對黨國民黨本周派代表團前往北京。該黨表示支持國防支出，但有責任審查相關計劃，不會簽署“空白支票”。

美國國務院支持台灣特別預算

美國國務院本周回應路透社及台灣中央社詢問時表示：“一如國務院與美國在台協會（AIT）多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防采購預算。”

美國在台協會是在美台未建立正式外交關系情況下的事實外交使館。

美國參議院外交關系委員會共和黨主席吉姆·裡施（Jim Risch）和該委員會首席民主黨參議員珍妮·沙欣（Jeanne Shaheen）在周五表示，他們對台灣特別國防預算仍在立法院受阻“深感失望”。

兩位參議員聯合發表聲明：“我們敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，為台灣的自我防衛提供充分資金。”

聲明還表示：“中國去年12月進行的模擬封鎖台灣的高調軍事演習，再次提醒世人北京對台灣的意圖以及其對自由開放的印太地區構成的威脅。我們敦促台北的政黨領袖迅速批准對台灣安全至關重要的投資，並推進與美國的持續伙伴關系。”

（綜合報道）

