媒體：美國籌備更大規模對台軍售 中國警告或致特朗普4月訪華「脫軌」
（德國之聲中文網）據英國《金融時報》報道，美國正在籌備一項新的對台大規模軍售，其中包括“愛國者”導彈在內的多種武器。北京方面已私下警告稱，這一軍售計劃可能會危及美國總統特朗普4月對中國的國事訪問。
台灣國防部周五（2月6日）則表示，鑑於立法院就國防預算仍然陷入僵持，台灣不得不尋求延長與美國簽署一批武器交付協議的期限。
中國的警告是否虛張聲勢？
去年12月，特朗普政府宣布了一項價值111億美元的創紀錄大規模對台軍售計劃，其中包括中程導彈、榴彈炮和無人機，此舉引發了北京方面的強烈不滿。
據報道，知情人士透露，特朗普政府正在制定一項包含四套武器系統的最新對台軍售方案。中國已就這一軍售方案表達了嚴重關切。中方已告知美方，最新對台軍售可能導致特朗普4月對中國的國事訪問“脫軌”。
多名知情人士稱，中國駐華盛頓大使謝鋒已就軍售問題向特朗普政府提出警告。一些美國官員認為中國是在虛張聲勢，不會真的取消特朗普的訪問。
周三(2月4日），習近平與普京視頻會晤幾個小時之後，又與特朗普通了電話。特朗普搶先在他的社交平台Truth Social發布了消息，稱這通電話“非常棒”，“時間很長、很充分”；他將台灣問題列為雙方討論的六七個議題之一，並稱這些議題“都非常積極”。他還表示非常期待將於4月訪問中國的行程。
新華社稍晚的報道口吻不一樣，被認為顯示習近平在通話中就台灣的未來對特朗普發出了強硬的警告。該報道稱，“習近平強調，台灣問題是中美關系中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。”
最新軍售規模可能高達200億美元
《金融時報》報道，新的軍售方案的規模可能高達200億美元。但也有知情人提醒，最終金額仍不確定，也有可能接近去年12月的軍售水平。
上次軍售協議涵蓋82套高機動性火箭炮系統（HIMARS）和420套陸軍戰術導彈系統（ATACMS），還包括60套自行榴彈炮系統及相關設備及無人機。據稱，新的軍售方案將包括四套系統。除了用於攔截來襲導彈的“愛國者”系統外，美國還將允許台灣購買更多“國家先進地空導彈系統”（NASAMS），以及另外兩種武器系統。
根據《台灣關系法》，美國有義務向台灣出售武器，以幫助其進行自我防衛。
特朗普政府據稱原計劃在本月向國會通報這一軍售方案。但一些專家認為，特朗普可能會等到訪華歸來後再推進此事。
台灣國防部爭取美國延期避免撤案
與此同時，據路透社報道，華盛頓方面對台北內部政治爭鬥導致國防預算受阻的挫敗感正在上升。
台灣總統賴清德去年提出一項規模400億美元的特別國防預算草案，以應對來自中國不斷增強的威脅。中國將台灣視為其領土的一部分，並表示可能通過武力攻佔。
由反對黨控制的台灣立法院主張推進成本更低的替代方案，只為購買部分美國武器提供資金。
台灣國防部敦促反對黨批准賴清德政府提出的支出方案，稱任何拖延都可能推遲急需的武器交付，因為其他國家的訂單可能會在生產排期中被優先處理。
台灣國防部周五表示，美國政府已就特別預算中的拖式導彈續購、標槍反甲導彈續購、M109A7自走炮等3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，但因特別條例草案尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。
國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素，請求立法院盡快完成審查，“以利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全”。
台灣主要反對黨國民黨本周派代表團前往北京。該黨表示支持國防支出，但有責任審查相關計劃，不會簽署“空白支票”。
美國國務院支持台灣特別預算
美國國務院本周回應路透社及台灣中央社詢問時表示：“一如國務院與美國在台協會（AIT）多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防采購預算。”
美國在台協會是在美台未建立正式外交關系情況下的事實外交使館。
美國參議院外交關系委員會共和黨主席吉姆·裡施（Jim Risch）和該委員會首席民主黨參議員珍妮·沙欣（Jeanne Shaheen）在周五表示，他們對台灣特別國防預算仍在立法院受阻“深感失望”。
兩位參議員聯合發表聲明：“我們敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，為台灣的自我防衛提供充分資金。”
聲明還表示：“中國去年12月進行的模擬封鎖台灣的高調軍事演習，再次提醒世人北京對台灣的意圖以及其對自由開放的印太地區構成的威脅。我們敦促台北的政黨領袖迅速批准對台灣安全至關重要的投資，並推進與美國的持續伙伴關系。”
（綜合報道）
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正
其他人也在看
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
輝達投資再大卻救不了股價？阮慕驊曝隱憂：對台灣這些廠商不是好消息
全球金融市場近期波動加劇，阮慕驊今（7）日在臉書發文表示，美國科技巨頭CSP本周全數發表了財報財測，預估今年資本支出超出6000億美元，較去年超預期增長。但反觀美股七巨頭股價，包含資本支出最受益的輝達，今年迄今表現都不怎麼樣。阮慕驊指出，輝達今年迄今下跌近1%，微軟跌幅高達17%，漲幅最大的谷歌也僅3%多。他認為，這顯示資本支出已不再是利多消息，甚至可能被反......
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
于北辰曾批張善政春聯不吉利 粉專今拿賴「七喜春來」打臉
退役少將、桃園市議員于北辰2024年曾批評，桃園市長張善政的春聯「龍來桃喜」因為包含「喜」字不吉利，但今年總統府春聯以「七喜春來」呈現，臉書粉專「政客爽」6日指出，按照于北辰當年的邏輯，用台語唸同樣不吉利，質疑為何這次于北辰卻保持沉默。
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊