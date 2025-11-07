媒體：若中國恢復供貨 荷蘭政府將停止對安世的管制

（德國之聲中文網）據彭博社周五（11月7日）援引知情人士報道，荷蘭政府准備暫時擱置其接管安世公司的行政令，前提是，中國恢復關鍵芯片的出口。報道稱，如果芯片恢復交貨在未來幾天內得到證實，荷蘭當局願意最早於下周暫停這項部長級命令。

這將是安世事件中出現的重要反轉，但尚未得到安世公司的證實。

荷蘭接管Nexperia前 美國就其中國CEO施壓

荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）周四表示，他相信安世生產的計算機芯片將在未來幾天內交付給歐洲和世界其他地區的客戶。他說，荷蘭將“支持這一進展，會在必要時采取適當措施”。

卡雷曼斯辦公室的一位發言人周五表示，荷蘭政府不評論新決定是否包括終止政府的干預措施。這項干預措施賦予政府對企業決策有否決權，9月30日起生效，為期一年。

由於荷蘭政府在與中國的所有權爭議後接管安世公司，導致芯片短缺，打亂了汽車供應鏈，多家汽車生產大廠受到影響。一些公司甚至臨時解雇員工。除汽車領域外，安世芯片還廣泛應用於工業、計算機、移動設備和消費產品。

此前安世半導體（Nexperia) 荷蘭方面周四（11月6日）宣布，不能再保證在10月13日之後在中國進行進一步加工的半導體是正品，並且符合質量要求。

安世控制權爭奪戰加劇：中國區宣布獨立運營

