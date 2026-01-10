媚比琳全新「水嘟嘟蜜光潤唇膏」嘟嘟小粉管上市 品牌好友 韋禮安現身推薦 2026喜發新EP再度攻蛋
【警政時報 司徒／臺北報導】開架彩妝領導品牌媚比琳於今（10日）在西門町舉辦「嘟嘟小粉管品牌好友見面會」，邀請品牌好友、金曲創作才子韋禮安現身站台。活動現場，韋禮安以清新自然的好氣色亮相，親自分享日常唇部保養小秘訣與愛不釋手的水嘟嘟蜜光潤唇膏使用心得，並與粉絲近距離互動，還驚喜談及創作中的歌曲〈乾裂的唇〉之靈感來源，與粉絲近距離互動，溫柔交流讓現場瀰漫粉紅泡泡般的甜蜜氛圍。
韋禮安坦言自己其實很容易嘴唇乾燥、甚至脫皮，因此平時護唇膏幾乎不離身，尤其在演出或工作前，更會特別注意唇部的保濕狀態。「只要嘴唇一乾，整個人看起來就會比較沒精神。」他表示，嘴唇維持在柔嫩潤澤的狀態，不只影響外在氣色，也能讓自己在舞台上更專心投入。韋禮安也笑說，這次在家中還和太太一起試用嘟嘟小粉管的6款色選，最愛的色號為02嘟嘟裸粉，他回想起試色時的有趣經驗，邊分享親身的使用感受：「水嘟嘟蜜光潤唇膏妝感自然、質地輕盈不黏膩，就算是男生使用也不用擔心質地很負擔或顏色顯突兀，日常薄擦一層就很清爽，需要時再疊擦也依然自然服貼。」
提到2026 年的舞台工作，韋禮安表示，2026對自己而言，是很重要的一年。除了即將推出全新EP《Love Wei Back Vol.2》之外，最重要的一件事就是，自己即將再度在小巨蛋舉辦演唱會開唱，演唱會預計會在 2026 年上半年舉行，他也透露這次會加入很多全新的內容。韋禮安期許整場演出可以讓歌迷們有笑、有淚、有動感，也有被溫柔接住的時刻。因為對自己來說，這不只是一場表演，而是一個讓大家認識「現在的韋禮安」的機會，也希望能透過音樂與現場，陪伴著大家一起度過被療癒的時光。
被問起曾在〈珍妮佛〉MV 裡出現了 80 年代風格的「Wei Roll 韋搖」舞蹈，看起來似乎是有點舞齡的底子，這次的演唱會上是不是會走唱跳歌手的路線?韋禮安則噴笑回答，自己日常其實很常亂唱亂跳，主要功能是取悅家裡的太座。夫妻倆都戲稱那叫「綵衣娛親」，真的稱不上有舞齡，頂多只能說是「蠕動齡」。不過今年為了準備演唱會，會很認真地跟老師上課練舞，韋禮安笑稱，自己相當有自知之明，都會請老師依照自己平時「蠕動」的肢體特性幫忙設計舞步。也敬請大家期待，2026年自己一定會盡力把所有「蠕動」的精華都貢獻出來，同時也帶給大家歡樂和好音樂。
提起情人節和即將來到的三月份生日計劃，韋禮安笑著說，自己其實情人節過得蠻一般。反而比較習慣把浪漫放在日常生活裡，比如毫無來由地買花，或是在沒有工作的時候，偷偷去買太太喜歡的甜點，送到她公司給她一個小驚喜，或在出門前，送她顏色很美的唇膏，自己特別喜歡那種–兩個人天天都可以是情人節的感覺。至於再接下來的生日，自己今年最大的生日願望其實很簡單——就是能夠安安靜靜、不受打擾地，和身邊喜愛的家人一起度過一天，就已經非常完美了。活動尾聲，韋禮安回憶起疫情期間因歌迷一句「嘴唇好像有點乾」而誕生創作靈感，寫下〈乾裂的唇〉這首歌，笑說：「結論就是——預防唇紋留下，真的要把唇膏用起來。」
媚比琳「水嘟嘟蜜光潤唇膏」以其 高保濕、零唇紋、越補越水 的獨特訴求與精緻粉管設計，一上市便成為討論焦點。無論是想要清新嫩感，或是高顯色的光澤嘟嘟唇，這支都能輕鬆達成，是今年最值得收藏的開架潤唇新寵。
