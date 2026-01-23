媚登峯捐200萬助清寒學生早餐補助計畫 公私協力打造溫暖社會支持網絡

生活中心／綜合報導

媚登峯集團於114年透過「公益臺北愛心平台」捐贈新臺幣200萬元，關心清寒家庭學生，挹注教育局清寒學生早餐補助計畫。善款將用於提供學生衛生安全、營養均衡的早餐，協助經濟弱勢學生促進健康、增進學習能力，為未來發展累積競爭力。

串聯百家企業與民眾資源，攜手市府投入公益行動，為弱勢族群打造更溫暖完善的社會支持網絡。（圖／台北市政府提供）

媚登峯集團深耕教育扶助二十餘年，從ESG出發，落實善的企業文化。創辦人莊雅清女士早年因家庭因素中斷學業，深刻體認教育對翻轉人生的重要性，因而將教育扶助視為公益核心，持續投入相關資源已逾22年。

歷年來，媚登峯集團陸續推動並支持多項教育扶助計畫，包括長春藤你藤入心助學獎學金、臺灣大學國際學院獎學金計畫、中山醫學大學六年六百萬元獎學金計畫、中山醫學大學營養學系獎學金，並不定期捐助各縣市清寒學生生活補助、早餐補助等。114年度亦持續支持雲林縣弱勢學生每月生活輔助金，並協助因風災受損家庭進行房屋修繕及物資援助，展現企業結合健康產業與社會關懷的長期承諾。

媚登峯捐200萬助清寒學生，提供營養、安全的早餐，讓弱勢學童能安心用餐、元氣上學。（圖／台北市政府提供）

為落實照顧清寒學生、保障其基本生活與學習需求，臺北市自97學年度第2學期起推動「國小清寒學童早餐供應計畫」，由各校協助提供營養均衡、衛生安全的早餐，確保經濟弱勢學童能以充足體力迎接每日學習。隨著政策持續精進，自113學年度第2學期起，市府進一步擴大補助對象，除原有國小學生外，新增公立國中及公私立高中職學生，凡就讀本市、符合低收入戶、中低收入戶資格，或家庭突遭變故並經導師確認確有需求者，皆可受惠。

根據統計，114年度臺北市高國中小早餐補助經費共計新臺幣935萬1,931元，約有5,024人次受益。透過穩定供餐，不僅減輕弱勢家庭經濟負擔，也協助學生建立規律吃早餐的良好生活習慣，進而提升體力、專注力與整體學習表現。

社會局長姚淑文表示，感謝民間企業與團體持續投入公益關懷，「公益臺北愛心平台」自成立以來，致力於串聯捐助者與受助家庭，整合資源、擴大影響力，目前已匯集超過百家企業、團體及數百位個人參與，不僅展現民間對公益理念的高度認同，也透過實際行動與市府攜手，為弱勢族群打造更溫暖、完善的社會支持網絡。

臺北市政府未來將持續結合公私部門力量，深化社會福利政策，讓每一個需要被幫助的家庭、民眾都能在安心、友善的環境中生活，與臺北一起成長。

