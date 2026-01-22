媚登峯捐200萬助清寒學生早餐補助 公私協力打造溫暖社會支持網絡

〔記者蔡愷恆／台北報導〕媚登峯文教信託基金會長期關注教育與弱勢扶助。台北市社會局說，媚登峯文教信託基金會於去年透過「公益台北愛心平台」捐贈新台幣200萬元，挹注教育局清寒學生早餐補助計畫。善款將用於提供學生衛生安全、營養均衡的早餐，協助經濟弱勢學生促進健康、增進學習能力。

社會局長姚淑文表示，感謝民間企業與團體持續投入公益關懷，為弱勢族群打造更溫暖、完善的社會支持網絡。

社會局說明，媚登峯文教信託基金會每年不定期捐助各縣市清寒學生生活費、早餐補助等費用，去年也支持雲林縣的弱勢學生每月生活輔助金與因風災受損家庭的房屋修繕及物資援助，展現「美麗從心開始」的企業理念，結合健康事業與社會關懷，幫助弱勢族群翻轉人生。

台北市自97學年度第2學期起推動「國小清寒學童早餐供應計畫」，由各校協助提供營養均衡、衛生安全的早餐，確保經濟弱勢學童能以充足體力迎接每日學習。113學年度第2學期起，市府擴大補助對象，除國小學生外，公立國中與公私立高中職學生，凡就讀台北市、符合低收入戶、中低收入戶資格，或家庭突遭變故並經導師確認確有需求者，皆可受惠。

據統計，114年度台北市高國中小早餐補助經費共計新台幣935萬1931元，約有5024人次受益。透過穩定供餐，不僅減輕弱勢家庭經濟負擔，也協助學生建立規律吃早餐的良好生活習慣，進而提升體力、專注力與整體學習表現。

社會局長姚淑文表示，「公益台北愛心平台」自成立以來，致力於串聯捐助者與受助家庭，整合資源、擴大影響力，目前已匯集超過百家企業、團體及數百位個人參與，不僅展現民間對公益理念的高度認同，也透過實際行動與市府攜手，為弱勢族群打造更溫暖、完善的社會支持網絡。

