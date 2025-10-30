媲美名店的好味道！滷肉燥

滷肉燥_電鍋料理 名店口味

先炒香再進電鍋滷，滷出媲美名店的滷肉燥。假日滷好一大鍋，拌飯拌麵拌青菜。萬用滷肉燥，是我家傳的好味道♪★

食材

五花肉丁, 600g

洋蔥丁, 2/3顆

水煮蛋, 可省略

冰糖, 2大匙

調味料A 醬油, 1米杯 紹興酒, 1/2米杯 清水, 4米杯

調味料B 紅蔥酥, 2大匙 五香粉, 1大匙 白胡椒粉, 2小匙



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。五花肉先冷凍稍冰硬，再切成1公分細條狀。洋蔥先冷凍1小時，剝除外皮後再切小丁(不流淚秘訣)。水煮蛋泡進份量內醬油裡，先上醬色，滷出的顏色才漂亮。



步驟 2：【快速切洋蔥丁】如圖操作，逆紋由上而下間隔1公分切數刀，右邊暫留2公分不切斷，再由右到左切小丁，即可快速完成。





步驟 3：起一鍋(不須放油)，放進五花肉直接炒，一下子就會逼出很多油。(約3分鐘)





步驟 4：接著，將五花肉挪鍋邊，煎出的豬油集中另一邊，只留一大匙，倒進[冰糖]，暫不翻攪，靜待糖色由透明轉褐色，再快速拌進五花肉上糖色，滷肉色澤更晶亮。(約2分鐘)





步驟 5：加進洋蔥丁，翻炒至顏色變透明。(約2分鐘)





步驟 6：開始下[調味料A]，沿鍋邊繞一圈先嗆入醬油(←剛用來泡蛋的醬油)，炒出醬香氣之後，再嗆入紹興酒，最後倒進清水拌勻。





步驟 7：最後，加進[調味料B]，拌勻即可。





步驟 8：取一電鍋，(內鍋)先加進步驟7已完成的滷料，再擺上水煮蛋。(外鍋)倒進2米杯水量，按下開關即可。(耗時約35分鐘)





步驟 9：完成囉！拌飯拌麵都好好吃 ( ´ ▽ ` )ﾉ





步驟 10：【滷汁不油膩秘訣】我通常會早上滷，晚上吃，把完成的滷肉燥靜置放涼，再擺進冰箱冷藏持續浸滷入味。半天後，白色油脂會凝固在表面，用湯匙撈出後再加熱食用，就不那麼油膩。撈出來的豬油可用來炒菜，很香。

小撇步

1.米杯=量米杯，1米杯=180ml。

2.肉：洋蔥=2：1，即2碗肉丁對上1碗洋蔥丁。

3.醬油：水=1：4，純釀造醬油較不死鹹。使用品牌不同，比例須略作調整。

4.五花肉丁耐煮，愈滷愈香。可改用豬絞肉，但勿加熱太多次，肉質會變柴。

5.一次滷好一大鍋，放涼後依每次食用量分裝，冷凍保存可一個月。食用前，外鍋用0.5米杯水量再加熱即可。

