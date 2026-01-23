媲美名間受天宮！4409萬改造竹塘九龍大榕公今開工 「榕光塔」受矚

九龍大榕公是竹塘重要遊憩點。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰縣竹塘鄉「九龍大榕公」是當地知名遊憩景點，縣府斥資4409萬餘元進行週邊環境改造，未來將新設兒童遊戲場域，並銜接周遭休閒動線與景點，打造一處兼具宗教信仰、休閒遊憩與親子活動的複合型觀光園區。其中「榕光塔」最引人矚目，今天舉行開工典禮時，有民眾說，將來媲美南投受天宮的的「松嶺之星」。

主持開工儀式的縣長王惠美表示，九龍大榕公是竹塘鄉重要的信仰中心，也是地方知名景點與居民交流的場域，回想以前擔任議員時期，就常來九龍大榕公走動。現今園區設施逐漸老舊。本次工程將主廟參拜區域整合規劃，針對動線重新鋪面整理，設置大榕公歷史故事牆，同時打造地標「榕光塔」，讓遊客可從高處眺望大榕公的氣勢與河濱景色。並新設提供兒童遊玩的「祥龍探索遊戲場」，以祥龍戲水為意象，結合盪鞦韆、跳跳床、傳聲筒等設施，可以攀爬、擺盪、休憩並噴灑水霧，讓大小朋友都能在此放鬆，享受悠閒的運動時光。

城觀處表示，本次工程在大榕公的主景區部分，將主廟參拜區域重新規劃並設置大榕公歷史故事牆，榕樹下方則採最少擾動的設計手法，使用不同舖面，讓大家近距離欣賞大榕公的自然之美。並打造地標「榕光塔」，遊客可以從樹下漫步至樹梢、從高處感受大榕公的氣勢與河濱景觀，提升觀光吸引力及亮點。針對親子遊憩與社區互動，新設「祥龍探索遊戲場」，以「龍形遊戲環」打造兼具攀爬、擺盪、休憩與水霧功能，串聯遊戲場與戲水區，展現地方特色。未來縣府將持續推動「童趣、全齡、自然」的公園願景，打造更幸福、宜居的「美好彰化 希望城市」。

竹塘九龍大榕公周邊環境改善工程動工。(記者顏宏駿攝)

