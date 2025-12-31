媲美奧運等級開場！蔡依林唱跳超過150分鐘 私房祕方外洩

蔡依林 《PLEASURE》演唱會，消耗不少能量。

有了第一場《PLEASURE》的順利演出，蔡依林今（31日）晚在大巨蛋的演出游刃有餘，對於體力補充自有一套私房祕方，她透露，偏好以「海鮮」來補充體力，並嚴格遵循演唱會期間不碰味精的原則，她說：「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」

在大巨蛋整場演出開全麥，蔡依林飆唱熱跳，穿梭在不同道具之中，還得記住歌詞、舞步及走位等，超過150分鐘不停歇，有粉絲就直指是媲美奧運開場等級的演出，此一次演出需要耗費體力應付，除了飲控，蔡依林最強大的後援就是蔡媽媽，每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓蔡依林補充滿滿的膠原蛋白，足以面對挑戰高難度演出的絕佳體力。

而在演唱會上與JOLIN搭配天衣無縫的36位來自世界各地的菁英舞者及特技舞群，每個人所換上的造型驚艷程度並不亞於JOLIN，連同舞台上12位樂手所加總起來的服裝造型就多達180套，再包含JOLIN的七套《PLEASURE》戰袍，讓整體造型費就高達5000萬台幣。

