媲美星級飯店規格 三條崙海清宮新休閒大樓成返鄉與參香新選擇

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林四湖三條崙海清宮新建休閒大樓正式啟用，成為當地少見具規模的住宿設施。廟方指出，這棟大樓不僅回應香客長期反映的住宿需求，也鎖定返鄉遊子與家庭客群，補強濱海地區旅宿不足的結構性問題。

今天啟用典禮包括雲林縣長張麗善、前縣長張榮味、立法院長韓國瑜夫人李佳芬、立法院國民黨團總召傅崐萁、立委張嘉郡、許宇甄、議長黃凱、縣議會四黨團總召、多位議員，縣農會總幹事陳志揚、四湖鄉長吳勁葦、主席吳顯志及地方代表、村長、友宮代表等出席，會場冠蓋雲集，熱鬧喜氣。

作為全台包公祖廟，海清宮每逢假日與重要祭典，參拜人潮絡繹不絕。過去香客多需往返市區住宿，對長輩與家庭族群並不便利。新落成的休閒大樓在原有香客大樓基礎上擴充空間，住宿總量突破550人，房型多元，兼顧團體、家庭與個別旅客需求。

海清宮主委蘇金志表示，隨著生活型態轉變，信眾對宗教場域的期待已不只停留在參拜功能，住宿品質、環境整潔與便利性同樣重要。此次工程由管理委員會整合信眾力量完成，象徵宗教力量與地方需求的結合。

副縣長陳璧君表示，近年持續投入三條崙海線建設，包括海水浴場活化、海洋活動與生態園區規劃，目標是提升整體觀光吸引力。海清宮休閒大樓的加入，讓宗教旅遊不再只是「一日行程」，有助延伸至二日以上的深度旅遊。

立法委員張嘉郡表示，宗教信仰向來是雲林重要的文化資產，當住宿、交通與活動逐步到位，將有機會帶動人潮回流，為海線鄉鎮注入新的發展契機。（照片／雲林縣政府提供）