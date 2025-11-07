媲美餐廳的好味道！紅燒羊肉鍋

紅燒羊肉鍋_電鍋料理

羊肉養氣補身，是溫補的好食材。掌握幾個小訣竅，羊羶味不再有，用電鍋就能煮出絕佳好味道！加點麵變成紅燒羊肉麵，加點高湯青菜和火鍋料，就是一道媲美餐廳的紅燒羊肉爐喔♪★

食材

帶皮帶骨土羊肉, 600g

白蘿蔔, 半條(200g)

薑片, 8片

黑麻油, 2大匙

青蒜, 1支

羊肉醃料 孜然粉, 適量 白胡椒粉, 適量

滷汁材料 38度金門高粱酒, 1.5米杯 醬油, 5-6大匙 冰糖, 1大匙 辣豆瓣醬, 2大匙 沙茶醬(去油), 1大匙 豆腐乳(壓泥), 1大匙 市售滷包, 1包 清水, 5米杯

起鍋前 鹽巴, 適量



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。羊肉事先汆燙好(詳如步驟2)，再用[羊肉醃料]醃漬30分鐘去羊羶味。白蘿蔔削皮後切塊狀。薑切片，豆腐乳2小塊壓成泥，青蒜切斜刀，備用。





步驟 2：【羊肉冷水入鍋煮，腥羶味不再有】起一鍋冷水，直接放進羊肉塊，用(極小火)煮至水面開始冒泡泡(水滾前)，水面將浮出比圖片還要多的浮沫雜質(約13分鐘)，接著撈出沖冷水洗淨即可。(此步驟不可省)





步驟 3：起油鍋(2大匙黑麻油)，冷鍋放進薑片，用小小火慢慢將薑片煸香。(麻油高溫易變質，請用小小火)





步驟 4：開始下[滷汁材料]，先沿鍋邊繞一圈嗆入「醬油」並炒勻，再加進「冰糖、辣豆瓣醬、沙茶醬、豆腐乳泥」，最後沿鍋邊嗆入「高粱酒」即可。





步驟 5：接著，原鍋放進滷包和清水，先大火煮滾，再轉小火煮約15分鐘，期間鍋中會飄出羊羶味。(勿蓋上鍋蓋)(去除羊羶味重要步驟，勿省略)





步驟 6：(內鍋)放進白蘿蔔和步驟5完成的湯料，水位勿超過內鍋最高刻度。(外鍋)倒進2米杯水量，按下開關燉煮。開關第一次跳起時，外鍋再加進2米杯溫水量燉煮。(耗時約90分鐘)(希望更軟爛，可再重複1-2次)



步驟 7：燉煮完成時，取出滷包，並用篩網過濾湯頭一次，只保留羊肉和白蘿蔔，色相較佳。最後，[起鍋前]試嚐湯頭，依個人鹹淡喜好略用(鹽巴)調整味道即可。





步驟 8：完成～加點麵條，變成紅燒羊肉麵！多加高湯，加進喜歡吃的火鍋料和青菜，就變成一鍋暖呼呼的紅燒羊肉爐囉！

小撇步

1.用的是6人份內鍋。

2.台灣土羊肉較無腥羶味。進口冷凍羊肉腥羶味較重。

3.羊肉要帶皮帶骨，煮後較Q彈好吃。

4.白蘿蔔、薑片、孜然粉均能去除羊羶味，勿省略。

5.豆腐乳可使湯感甘甜味更柔順，可省略。

6.使用高粱酒，味道較醇厚，也可改用米酒。

7.配方微微辣，喜辣者再多加[辣椒醬]。

8.用中藥行的滷包會更香，一包約15元。

