媲美餐廳的好味道！紅燒羊肉鍋
紅燒羊肉鍋_電鍋料理
羊肉養氣補身，是溫補的好食材。掌握幾個小訣竅，羊羶味不再有，用電鍋就能煮出絕佳好味道！加點麵變成紅燒羊肉麵，加點高湯青菜和火鍋料，就是一道媲美餐廳的紅燒羊肉爐喔♪★
食材
帶皮帶骨土羊肉, 600g
白蘿蔔, 半條(200g)
薑片, 8片
黑麻油, 2大匙
青蒜, 1支
羊肉醃料
孜然粉, 適量
白胡椒粉, 適量
滷汁材料
38度金門高粱酒, 1.5米杯
醬油, 5-6大匙
冰糖, 1大匙
辣豆瓣醬, 2大匙
沙茶醬(去油), 1大匙
豆腐乳(壓泥), 1大匙
市售滷包, 1包
清水, 5米杯
起鍋前
鹽巴, 適量
料理步驟
步驟 1：備好所有食材。羊肉事先汆燙好(詳如步驟2)，再用[羊肉醃料]醃漬30分鐘去羊羶味。白蘿蔔削皮後切塊狀。薑切片，豆腐乳2小塊壓成泥，青蒜切斜刀，備用。
步驟 2：【羊肉冷水入鍋煮，腥羶味不再有】起一鍋冷水，直接放進羊肉塊，用(極小火)煮至水面開始冒泡泡(水滾前)，水面將浮出比圖片還要多的浮沫雜質(約13分鐘)，接著撈出沖冷水洗淨即可。(此步驟不可省)
步驟 3：起油鍋(2大匙黑麻油)，冷鍋放進薑片，用小小火慢慢將薑片煸香。(麻油高溫易變質，請用小小火)
步驟 4：開始下[滷汁材料]，先沿鍋邊繞一圈嗆入「醬油」並炒勻，再加進「冰糖、辣豆瓣醬、沙茶醬、豆腐乳泥」，最後沿鍋邊嗆入「高粱酒」即可。
步驟 5：接著，原鍋放進滷包和清水，先大火煮滾，再轉小火煮約15分鐘，期間鍋中會飄出羊羶味。(勿蓋上鍋蓋)(去除羊羶味重要步驟，勿省略)
步驟 6：(內鍋)放進白蘿蔔和步驟5完成的湯料，水位勿超過內鍋最高刻度。(外鍋)倒進2米杯水量，按下開關燉煮。開關第一次跳起時，外鍋再加進2米杯溫水量燉煮。(耗時約90分鐘)(希望更軟爛，可再重複1-2次)
步驟 7：燉煮完成時，取出滷包，並用篩網過濾湯頭一次，只保留羊肉和白蘿蔔，色相較佳。最後，[起鍋前]試嚐湯頭，依個人鹹淡喜好略用(鹽巴)調整味道即可。
步驟 8：完成～加點麵條，變成紅燒羊肉麵！多加高湯，加進喜歡吃的火鍋料和青菜，就變成一鍋暖呼呼的紅燒羊肉爐囉！
小撇步
1.用的是6人份內鍋。
2.台灣土羊肉較無腥羶味。進口冷凍羊肉腥羶味較重。
3.羊肉要帶皮帶骨，煮後較Q彈好吃。
4.白蘿蔔、薑片、孜然粉均能去除羊羶味，勿省略。
5.豆腐乳可使湯感甘甜味更柔順，可省略。
6.使用高粱酒，味道較醇厚，也可改用米酒。
7.配方微微辣，喜辣者再多加[辣椒醬]。
8.用中藥行的滷包會更香，一包約15元。
愛料理提醒：禁止酒駕、未成年請勿飲酒、飲酒過量，有礙健康
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：媲美餐廳的好味道！紅燒羊肉鍋
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
一人減脂餐／清爽無負擔、吃出食材原味的「雞腿菇菇燴飯」
想吃得清爽又滿足？這道雞腿菇類燴飯，用簡單食材就能燉出鮮美味道，不需複雜調味，每口都能吃到食材原味，鹹香不膩，減脂期間也適合享用。姊妹淘 ・ 1 天前
簡單的「燒肉吐司條」鹹香滋味好好吃！！
簡單的「燒肉吐司條」鹹香滋味好好吃！！ 很好吃的「燒肉吐司條」做法簡單、讓人滿足的鹹香滋味！！ 食材 吐司及起士片, 各2片 燒肉醬及豬肉片, 適量 料理步驟步驟 1：拿...iCook愛料理 ・ 1 天前
科博館超人氣名店！軟嫩吐司夾著甜鹹肉排，排隊也甘願的簡單幸福滋味
肉蛋土司中西式早餐店是很多遊客來台中必吃的早點，被食尚玩家票選為十大美食英雄，招牌肉蛋吐司、沙拉吐司、蛋餅等好物，享受簡單幸福的滋味。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
懷舊好滋味！黑糖筍絲焢肉
黑糖筍絲焢肉_電鍋料理 筍絲焢肉是一道常讓人懷念起的古早味，改用黑糖來料理，不須再費心炒糖色，利用黑糖本身的色澤就能輕輕鬆鬆幫焢肉上色。一口焢肉，一口筍絲〜好幸福♪★ 食材 五花肉, ...iCook愛料理 ・ 1 天前
天氣轉涼暖暖心！麻油枸杞鱸魚湯
麻油枸杞鱸魚湯 氣候轉涼，身體一下子還無法適應這突然降溫的天氣，正好今天菜車載來幾條新鮮現宰的鱸魚，挑了一條順眼的拎回家，櫥櫃裡還有去年冬天餘下的些許胡麻油，先將老薑小火煸香，再將鱸魚用麻油煎...iCook愛料理 ・ 1 天前
肉蛋吐司.刈包「改用雞肉」更好吃 民眾排隊嘗鮮
台中市 / 綜合報導 豬肉解禁讓小吃業者都很雀躍，這段期間他們為了生存，多數以雞肉取代，讓生意能繼續做下去，像是台中知名的肉蛋吐司，用孜然烤雞排代替豬肉，不少人聽說雞肉口味比原本的豬肉更好吃，紛紛搶排隊嘗鮮，也有業者將刈包的爌肉，改成雞腿肉，也意外受歡迎，業者說，會先將備料的雞肉全部用完，再恢復供應豬肉口味的刈包。翻開熱騰騰的肉蛋吐司，裡面夾著烤得油亮的雞排，頓時香氣四溢，這是台中有名的肉蛋吐司，曾經榮獲美食節目「十大英雄美食」稱號，開店大排長龍，原本使用豬肉的業者，受到非洲豬瘟疫情影響，貼出公告，生鮮肉類產品都改為雞肉。民眾說：「沒吃過，但可以吃吃看，聽說滿好吃的。」記者VS.民眾說：「(雞肉你有吃過嗎)還沒，(想來嘗試看看)對。」不少民眾聽說改成雞肉，也特地到場購買，想要嘗嘗新口味。還有這間刈包，Q彈的餅皮，加上厚實的雞腿排，撒上油蔥，讓人看得口水直流，以往都是使用豬肉，還是讓很多好奇是什麼風味，業者謝先生說：「雞肉的話，雞腿肉它本身就是比較軟嫩，禮拜一在賣的話，還滿多客人來嘗鮮的，中午的話(生意)還不錯。」業者說，雖然中央宣布豬隻解封，不過原本訂的雞腿肉，還有庫存，預計要到10日才會恢復使用豬肉，受到非洲豬瘟疫情影響，不少小吃業都用其他肉品替代，不過台鐵便當仍然供應懷舊排骨便當，引發民眾好奇難道是使用外國進口豬，台鐵也貼出公告，主要食材是冷凍帶骨里肌豬排，是採購國產冷凍豬肉，因此不受影響。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
經典日式風味🍺鹽烤魚下巴
🍺鹽烤魚下巴 忙碌之餘，最喜歡這樣的料理-簡單調味、丟進烤箱，等待「噹」ㄧ道清脆聲響就能上菜。油脂豐厚肥美的魚下巴，鹽烤最能體現食材真味，淋上檸檬汁去腥解膩，依喜好沾取胡椒鹽增添風味。 食材...iCook愛料理 ・ 23 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 19 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風可能直撲台灣！週三、週四恐「穿越台灣上空」 影響恐不小
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨在菲律賓東方海面生成，各國氣象模式路徑逐漸趨於一致，顯示鳳凰在穿越呂宋島後，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前