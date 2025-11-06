媲美《羅密歐與茱麗葉》 明華園總團《界牌關傳說》首站台南巡演

明華園經典劇作《界牌關傳說》由孫翠鳳領銜，8日將於臺南文化中心盛大登場。（圖：文化局提供）

自武戲《羅通掃北》脫胎成浪漫愛情大戲《界牌關傳說》11月8日至9日將於明華園的發源地臺南文化中心盛大登場，展開全台巡演第一站。此劇創作者，國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國指出，9月於國家戲劇院首演即全場完售、觀眾掌聲不斷，感動口碑將延燒全台。

陳勝國表示，羅通的故事原為展現武生功架的經典劇目，他從小就是演羅通故事長大的，但這樣的故事究竟可以帶給現代人什麼樣的省思？而「承諾」、「誓言」到底有什麼意義呢？於是跳脫傳統，改以現代視角重構人物，將原本的「盤腸大戰」轉化為跨越國仇與命運的愛情悲劇。

他說，劇中羅通不再是傳統戲裡的負心漢，而是信守承諾、赴死無悔的大丈夫；屠爐公主則從不擇手段逼迫夫婿立下毒誓的刁蠻公主成為為愛犧牲的貞烈女子。故事在四季輪轉的界牌關展開，最終以生死盟約寫下一段媲美《羅密歐與茱麗葉》的淒美傳說。

製作人陳昭賢表示，這齣被譽為「歌仔戲百年最浪漫的代表作」，自1993年於世界戲劇節首演後便在國際舞台上發光發熱。經過三十餘年淬鍊，2025全新版所有設計全部重新製作，以新世代為主力邀請明華園第三代藝術家族成員接棒，讓這段跨越國仇的愛情悲劇在新世代手中綻放嶄新生命。

劇中人物由國寶級台柱孫翠鳳領銜，交棒愛徒李郁真傳承，與第三代明華園新星陳昭婷（飾屠爐公主）攜手陳子豪、翁妙嬅、晨翎、陳昕宇及陳靖瑋等明華園第三代精銳同台飆戲。這場演出將是傳承與創新的接力，讓觀眾見證歌仔戲的青春能量與世代交融的力量。（陳婉玲報導）