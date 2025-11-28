媳婦出手打人！害婆婆「顱腦損傷」住院8天 下場慘了

大陸河南有一名90後女子為人媳婦，但為了維護女兒竟把婆婆打到住院8天。（示意圖非當事人／photoAC）

婆媳問題大，牽扯到小孩可能演變得更嚴重！大陸河南日前發生一起婆媳衝突，90後的洪姓女子見祖孫起爭執，當下為了維護女兒，竟動手毆打婆婆、馬姓婦人，造成馬女顱腦閉合性輕度損傷，住院治療8天才好轉。法院最終判洪女行政拘留10日，還得賠償人民幣5171.44元（約新台幣2萬3千元）。

根據陸媒《津雲新聞》報導，從裁判文書網公開資訊得知，這起婆媳衝突事件發生於今年8月2日傍晚，當時馬姓婦人返家時，與孫女在門口發生肢體衝突，洪姓媳婦見狀後介入；沒想到洪女不是勸阻，而是與女兒一起對婆婆動粗。馬女控訴，自己遭媳婦打巴掌、按倒在地後持續毆打，最終造成多處傷勢，包括顱腦閉合性輕度損傷，醫藥費逾人民幣5000元（約新台幣2萬2千元）。

馬女第一時間報警，泌陽縣公安局依治安管理處罰法對洪女處以行政拘留10日與人民幣500元（約新台幣2250元）罰款。由於洪女拒絕支付醫療費等賠償，婆婆遂向法院提起民事訴訟。洪女辯稱，衝突確實發生，但責任不全在她，並稱婆婆於其房屋旁堆砌排水坡導致房屋滲水，又以語言挑釁，甚至先對她的女兒出手，因此她才反擊；不過，她願意支付「合理部分」的賠償。

經法院審理後認定，婆媳關係明確，洪女於衝突中確實對婆婆施以暴力行為，並造成實質傷害，事證包括行政處罰書與醫療紀錄。法官指出，洪女身為兒媳婦，面對家人爭執不但未平息矛盾，反而施暴，既違倫理也違法，應負全部賠償責任。最終，法院裁定洪女須賠償醫療費、住院費等共人民幣5171.44元（約新台幣2萬3千元）；惟婆婆求償精神撫慰金部分因無充分依據未獲支持。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

