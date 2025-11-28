媳婦出手打人！害婆婆「顱腦損傷」住院8天 下場慘了
婆媳問題大，牽扯到小孩可能演變得更嚴重！大陸河南日前發生一起婆媳衝突，90後的洪姓女子見祖孫起爭執，當下為了維護女兒，竟動手毆打婆婆、馬姓婦人，造成馬女顱腦閉合性輕度損傷，住院治療8天才好轉。法院最終判洪女行政拘留10日，還得賠償人民幣5171.44元（約新台幣2萬3千元）。
根據陸媒《津雲新聞》報導，從裁判文書網公開資訊得知，這起婆媳衝突事件發生於今年8月2日傍晚，當時馬姓婦人返家時，與孫女在門口發生肢體衝突，洪姓媳婦見狀後介入；沒想到洪女不是勸阻，而是與女兒一起對婆婆動粗。馬女控訴，自己遭媳婦打巴掌、按倒在地後持續毆打，最終造成多處傷勢，包括顱腦閉合性輕度損傷，醫藥費逾人民幣5000元（約新台幣2萬2千元）。
馬女第一時間報警，泌陽縣公安局依治安管理處罰法對洪女處以行政拘留10日與人民幣500元（約新台幣2250元）罰款。由於洪女拒絕支付醫療費等賠償，婆婆遂向法院提起民事訴訟。洪女辯稱，衝突確實發生，但責任不全在她，並稱婆婆於其房屋旁堆砌排水坡導致房屋滲水，又以語言挑釁，甚至先對她的女兒出手，因此她才反擊；不過，她願意支付「合理部分」的賠償。
經法院審理後認定，婆媳關係明確，洪女於衝突中確實對婆婆施以暴力行為，並造成實質傷害，事證包括行政處罰書與醫療紀錄。法官指出，洪女身為兒媳婦，面對家人爭執不但未平息矛盾，反而施暴，既違倫理也違法，應負全部賠償責任。最終，法院裁定洪女須賠償醫療費、住院費等共人民幣5171.44元（約新台幣2萬3千元）；惟婆婆求償精神撫慰金部分因無充分依據未獲支持。
◎尊重身體自主權，請撥打113、110。
◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工
看更多 CTWANT 文章
沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了
北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了
恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生
其他人也在看
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 7 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 5 小時前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 7 小時前
宏福苑大火：死者升至128人仍有約200人情況不明，官方確認8座大廈火警鐘不能有效操作
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 14 分鐘前
知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭"砸雞蛋.撒冥紙"討債
社會中心／洪巧璇、郭文海、黃康華 台北報導知名連鎖飯店遭人砸雞蛋.撒冥紙！警方接獲業者報案，指稱從8月開始，每個禮拜都有惡煞到飯店鬧事，甚至還拿大聲公大吼＂欠債還錢＂導致來住宿的旅客都非常害怕，飯店生意也受到影響。警方調查後發現，原來是飯店前負責人欠了8百萬裝潢款沒還，才被黑衣人討債。馬路上一名身穿黑衣的男子，大搖大擺走到路中央，從提袋內拿出雞蛋朝前方亂丟一通，隨後揚長而去，過沒多久，惡煞又在同一個地點鬧事，只不過這回不丟雞蛋，改成撒冥紙。騎樓地面上，被灑滿冥紙，地點就在台北市大同區的一間知名連鎖飯店，每個禮拜都有黑衣人來鬧事，讓來住宿的旅客都相當害怕，飯店生意也一落千丈。民視記者洪巧璇：「惡煞討債的地點周邊有非常多的旅宿業，但卻唯獨針對這間飯店來撒冥紙、丟雞蛋，甚至多次前來滋擾鬧事，就連附近的居民也有耳聞。」附近民眾：「設計公司說你們那個老闆欠他8百萬，在門口那邊大聲公一直在那邊喊，地上有看到蛋的那個痕跡蛋液啊。」知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）警方接獲業者報案，從8月開始，每周都會有2到5個人，拿大聲公跑到飯店外大喊欠債還錢、張貼恐嚇字條，甚至丟雞蛋、撒冥紙。深入追查才發現，原來飯店先前全面裝潢整修，積欠設計公司800多萬元的款項，飯店負責人表明會還錢，結果不但沒還，反而把飯店轉手給前妻經營，雙方因此結下樑子。知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）大同分局偵查隊長袁雲澂：「將潘男等5嫌全數拘提到案，訊後依違反刑法恐嚇恐嚇取財，及組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。」鬧事的5名惡煞落網後，對於受誰指使犯案都交代不清，幕後主使者沒抓到，反倒可能助長暴力討債集團的囂張氣焰。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐民視影音 ・ 1 天前
韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，未料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，一度失聯，引發外界高度關注；所幸在外交部及多方協助下，我國駐杜拜辦事處日前已順利聯繫上陳男，並將其安置於處長宿舍。對此，國民黨立委張嘉郡今（28）日表示，此案事涉國際人權與程序正義，若查證後確認為誤會，阿布達比警方應向台灣道歉；張也強調，陳妻非常感謝她與立法院長韓國瑜的關心，更希望外交部未來能持續提供協助。今早9時，張嘉郡在立法院議場前受訪，回應台灣旅客於阿布達比轉機遭武裝警察帶走案。談及與陳姓夫妻接觸的過程，張嘉郡說，「我介紹我是立委張嘉郡，韓國瑜院長跟我都非常關心你，我們會想辦法先幫你聘請律師，我也跟外交部聯繫，他們一開始是希望陳太太自己去請律師，但是可以想像說阿布達比並不是日本或韓國比較鄰近台灣，國人常旅遊的地方」。她不諱言，台灣的國人在中東地區並不是有很多的關係或有認識很多人，因此無法自行去找律師，所幸在他們的協助下，外交部幫他聘請了律師，去到杜拜當地的警局探望陳先生，並於杜拜時間28日凌晨1時，把人給帶回來了。「真的就是好險，先帶回來」，張嘉郡說，陳先生目前身上沒有任何的錢，也沒有行李，只好先借住在當地外交部的處長的家裡，目前他的行李跟護照還是被扣押中，律師必須繼續幫他釐清，為什麼被帶走，也希望外交部能持續為陳先生來協助。張嘉郡強調，因為這也有國際人權、法律公平程序的問題，希望外交部能儘速釐清之外，假設這是一個誤會，阿布達比的警方也應該對台灣道歉，因為這與台灣人民人權、生命財產安全有關，可以想像說這其實是非常嚴重的一件事情。張嘉郡透露，早上有跟陳太太有通過電話，她非常地開心，說等與先生回到台灣之後，要當面向韓院長及自己致謝，「我也希望他們順利平安回到台灣，我們在世界各地旅遊的台灣人，人身安全都能得到最好的保障」。外交部稍早證實，我國駐杜拜辦事處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。外交部指出，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。原文出處：快新聞／韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度 更多民視新聞報導男「阿布達比」轉機被5警帶走 前機師分析：恐怖分子等級狀況台男突遭阿布達比5警拘捕 兒報平安：目前在杜拜警局雲林退休男於阿布達比轉機竟遭帶走 妻首度視訊揭現況民視影音 ・ 5 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中職》涉引誘球員賭博 球員工會對經紀公司開鍘：永久停權
針對球員工會認證之經紀公司涉及引誘球員參與賭博行為，中職球員工會日前已完成所有調查程序及懲處。球員工會主任趙子維今天受訪指出，工會決議將遭檢舉的泰宇運動行銷有限公司「永久停權」，並沒收其保證金，並表示這是工會做出的最重懲處，在3週前就已將這個結果通知聯盟及六球團。自由時報 ・ 4 小時前
悲痛！香港惡火奪年輕消防員生命 同僚痛訴：是人禍
香港世紀惡火奪走94條人命，年僅37歲的英勇消防員何偉豪也是其中之一。有同袍不捨弟兄的鮮活生命平白逝去，於27日在臉書貼文，痛訴制度、監管的失靈，還有施工單位的偷工減料，三重的人為因素共同釀成這起悲劇，「昨天這場火，不是天災，是人禍，是制度性的漠視釀成的慘劇」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前