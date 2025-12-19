媳婦必看！ 過年不累幸福加倍 冷凍年菜復熱簡單快速上桌享美味 秘訣全分享

(圖/momo賞星鮮提供）

【記者 薛郁雯/綜合報導】氣溫微降，年味悄悄醞釀，圍爐年菜大戰已提前打響。對於忙碌到農曆年前一刻才放假的上班族來說，休假立刻得張羅年夜飯，預購冷凍年菜成為最安心的選擇。可依需求選擇年前收貨時間，還能彈性準備與保存，團圓飯輕鬆上桌。

近年來消費者對團圓餐桌的期待已然改變，不再追求低價數量，先瀏覽商品評價之後，轉念講究品質與營養，要吃得更好，高單價年菜的接受度因而大大提升。尤其，星級飯店與米其林餐廳已進入網購年菜市場，大菜如佛跳牆、雞湯、米糕、東坡肉、豬腳等作工繁複、耗時費工的菜色，常發生過年前一個月便缺貨的現象，選購高品質冷凍年菜的手腳也得快狠準 !

廣告 廣告

(圖/momo賞星鮮提供）

星級飯店品牌把關的冷凍年菜，皆與有經驗且合格的食品廠家合作，專業調味、真空封存與冷凍生鮮配送車送至府上，只需簡單加熱，風味依然濃郁、肉塊不縮水。少了前置作業忙進忙出的壓力，沒有「誰煮太累」的抱怨，多了佈置妝扮、聊天休息的時間，還能跟家人同時上桌，給自己好心情又能打造歡聚時刻，讓過年回憶保留該有的愉悅模樣。

(圖/momo賞星鮮提供）

提醒大家，年菜加熱很方便，留意以下事項就能掌握美味 :

一、冷凍年菜最好在農曆年至少1個月前預訂，避開缺貨風險以及宅配塞車問題。尤其心有所屬的星級飯店米其林餐廳品牌，務必先網路預購，年前一週才收放冷凍庫，減少爆滿機會。

二、冷凍肉類與湯品以耐熱袋包裝，不需解凍、不必拆袋，電鍋或隔水加熱約15分鐘～1小時就可上桌，復熱即食的年菜本就煮至全熟，注意不要過份烹煮，避免皮骨分離影響美觀，先依包裝上建議的時間復熱，如不夠軟再增加時間。

三、醉雞、冷滷味屬於退冰即食，前一天先放冷藏冰箱退冰，解凍後切片，淋上袋內湯汁即可食用，需保持冰凍膠質不宜加熱，建議當餐吃完最佳。

四、強調品嚐其鮮味的螃蟹、紅蟳、頂級鮑魚、干貝與烏蔘等，切勿過度加熱，以免鮮味跑掉、食材過老致口感太硬。按照指示的順序與時間來加熱，例如佛跳牆中另外包裝的鮑魚，等全部煮滾後，再放入鮑魚煮滾約5分鐘，即可上桌。

五、醬料（包）毋須加熱，退冰或溫熱軟化後，打開後宜先淺嚐味道，再決定要按照飯店原味，或依家裏的口味稍微調整略甜或鹹。

六、想讓雞湯或佛跳牆看起來更大鍋、更澎湃，只要加入白菜一起燉煮，不僅湯頭更甜，整鍋份量立刻升級！

擺盤時再撒上蔥絲、紅椒絲、香菜提香，搭配川燙的花椰菜，菜色亮眼又有層次，同時補足蔬菜營養。

(圖/momo賞星鮮提供）

momo賞星鮮飯店專區已起跑，目前下單就能自行選擇之後想收到冷凍年菜的時段，分成1月15日-21日、1月22日-28日、1月29日-2月4日、2月5-11日四個時區發貨。星級飯店如台北晶華酒店、北投老爺酒店、台南遠東香格里拉飯店、礁溪長榮鳯凰酒店，以及米其林推薦的台南錦霞樓、陽明春天，老饕最愛的老字號上海鄉村與必比登推薦沁園春等名店，都是網購指名品牌。在momo賞星鮮專區購買年菜還有獨家活動，到過年前，都享有下單即抽法國品牌Staub鑄鐵鍋、消費滿額即送【Staub 筷匙組】 等加碼回饋。