媳婦慘遭公公性侵 被迫墮胎…正義伸張前已離世

一名公公多次性侵媳婦，並偽造兒子的簽名，迫使媳婦墮胎。（示意圖／翻攝自Pexels）





一名人妻小花（化名）因丈夫阿明（化名）入監服刑且無工作收入，只能依靠公公阿志（化名）提供經濟援助。不料，公公竟多次性侵媳婦，甚至使她懷孕，並偽造兒子的簽名簽下手術同意書，迫使小花墮胎。法院最終判決阿志犯利用權勢性交罪，合併執行有期徒刑1年6月。

根據判決書，阿志於2022年2月某日，利用小花因親屬關係及經濟依賴而不得不隱忍的情況，對她性侵，使小花懷孕。同年4月，小花在阿志陪同下前往診所進行人工流產，阿志偽造小花丈夫阿明的簽名，並在手術及麻醉同意書上註記「阿志代阿明願意負法律責任」，最終讓小花以服用藥物方式終止懷孕。此後，阿志仍持續對小花性侵。

廣告 廣告

案件經彰化地方法院審理時，阿志坦承曾陪同小花至診所進行人工流產，但否認性侵及猥褻行為，辯稱小花所述不實，並聲稱家中有其他人在場，小花若遭性侵會大叫求救。此外，阿志更指控小花在阿明服刑期間外遇，並辯解自己陪同小花進行人工流產，是出於「村裡閒言閒語」的壓力。

不過，阿明表示，在服刑期間，小花每月探監時曾透露阿志對她有不當接觸，他也注意到小花表情異常、不開心，才意識到其被性侵的情況。小花在警詢時也曾證稱，2022年10月17、18日某日下午，她在住處房間內看手機，阿志突然闖入房間並鎖上門意圖性侵。由於阿志力氣過大，小花無法反抗，最終因孩子敲門被迫停止。

法官認為，阿志身為家庭成員，罔顧倫常，利用小花對其經濟依賴的權勢關係，多次性侵並使其受孕，造成小花身心嚴重傷害，罪行惡劣，不容輕縱。最終判決阿志犯利用權勢性交罪各一件，分別判處有期徒刑1年，合併執行1年6月。遺憾的是，案件審理期間，小花已離世，無法親眼見到正義得以伸張。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

中台禪寺碩士高材生師兄「下藥迷昏」師弟！8度性侵還偷拍

精油推拿成惡夢！已婚女子診所內遭性侵 丈夫門外苦等不知情

中台禪寺爆師兄下藥性侵師弟 近30年黑歷史遭起底

