媳婦曝「除夕夜不用去婆家」好奇：有人跟我一樣嗎？網掀共鳴

農曆新年將至，不少民眾已經開始安排過年行程，其中圍爐象徵團圓，是過年重要的傳統習俗，但隨著觀念改變，許多家庭不再要求媳婦一定要婆家過年，有網友也好奇有沒有人和自己一樣「除夕夜不用去婆家」，引發網友熱議。

有網友在論壇Threads發文，透露自己不用回婆家過年，今年已經是第二年，身邊的朋友都非常羨慕自己，對此原PO也忍不住好奇其他網友的經驗談，「有沒有媳婦除夕夜不用去婆家的？一起來交流」。

貼文掀起不少網友共鳴「結婚十幾年，每年除夕夜都是跟我娘家吃飯」、「+1，結婚3年都跟娘家人一起過除夕哈哈哈哈」、「第二年+1，已經安排好過年出國的行程，好興奮」、「結婚3年，過年從來都沒去過～公婆超讚」、「我明年第二年，因婆婆要上班，叫我們也不用回去婆家過年（可以留在娘家真的要珍惜）」、「結婚三年，目前也都是各自回去過，婚前就已講清楚，各自長輩都還在，那就各自回家過」、「我也是，都跟先生在娘家吃飯」、「+1，婆家很多人陪，我陪自己父母」。

也有網友分享自己和婆家的相處之道「我今年中午跟婆婆吃，晚上可以跟自己的媽媽吃」、「除夕婆婆跟媽媽一起來我家，初一陪婆婆回娘家、初二陪媽媽回娘家，初三就大家各玩各的，過年期間就不會見面了，16年來一直這樣，我覺得超棒！」、「我娘家跟先生的娘家車程十分鐘，通常是午餐婆家吃、晚餐我家吃。也有時候是上半場婆家吃、下半場我家吃。晚上都是睡我娘家，因為比較大，有房間～」。

撰稿：吳怡萱



